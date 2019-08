'PSG gaat akkoord met huurdeal plus verplichte koopoptie voor Neymar'

De transfersoap rond Neymar komt mogelijk spoedig ten einde, zo meldt Catalunya Ràdio op basis van bronnen die dicht bij het vuur zitten.

Paris Saint-Germain zou nagenoeg akkoord zijn met over een huurperiode van een seizoen, waarna de Catalanen de Braziliaan verplicht definitief moeten overnemen.

Barça zou eerst een bedrag van veertig miljoen euro overmaken naar Parijs om Neymar te mogen huren. Volgend jaar volgt dan naar verluidt de definitieve overgang van de stervoetballer voor een bedrag van 160 miljoen euro. In totaal zou de Spaanse grootmacht dus 200 miljoen euro neertellen voor Neymar, 22 miljoen euro minder dan waarvoor hij twee jaar geleden de omgekeerde weg bewandelde.

Volgens het radiostation zou de transfer vrijdag in een stroomversnelling kunnen komen. 'Alles hangt af van Barcelona-president Josep Maria Bartomeu', zo klinkt het.

Eerder deze week berichtte een andere Catalaanse radiozender, RAC1 , over een lager bod van Barcelona. Daarbij zou het gaan om een huursom van veertig miljoen euro, met een onverplichte optie tot koop voor 120 miljoen euro.

In een eerder stadium was ook sprake van een mogelijke ruildeal tussen en Barça, waarbij Ivan Rakitic en Philippe Coutinho zouden zijn aangeboden. De voorbije tijd werd ook nadrukkelijk in verband gebracht met Neymar. De Koninklijke zou Keylor Navas, James Rodríguez en Gareth Bale willen inzetten als ruilwaar voor de dribbelaar.