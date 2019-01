'PSG en Bayern München onderhandelen over Renato Sanches'

Renato Sanches stapt mogelijk over naar Paris Saint-Germain. Radiostation RMC meldt dat de club uit de Ligue 1 onderhandelt met Bayern München.

Het is onduidelijk hoe reëel de kansen zijn voor een transfer van de 21-jarige middenvelder naar het Parc des Princes. Bayern nam Sanches in de zomer van 2016 voor minimaal 35 miljoen euro over van Benfica, maar heel veel indruk wist het talent nog niet te maken in Beieren. Hij werd vorig seizoen verhuurd aan Swansea City en in dienst van Bayern staat de Portugees op 1 doelpunt en 3 assists in 42 wedstrijden. Zijn contract loopt er nog tot de zomer van 2021 door.



De achttienvoudig international van Portugal is niet de enige middenvelder die in beeld is bij PSG, want directeur Antero Henrique schaakt op meerdere borden. Zo is hij ook nog altijd bezig met Idrissa Gueye van Everton en met Leandro Paredes van Zenit Sint-Petersburg. Het is onduidelijk of PSG één middenvelder wil halen of meerdere spelers. Frenkie de Jong werd ook veelvuldig genoemd, maar hij lijkt voor Barcelona te gaan kiezen



De komst van Paredes is waarschijnlijker. Hij zou met PSG al een akkoord hebben bereikt over een contract tot medio 2023, maar de onderhandelingen met Zenit lopen nog. De Russen hanteren een vraagprijs van 45 miljoen euro voor de Argentijn, terwijl PSG niet meer zou willen betalen dan 35 miljoen. Beide partijen zaten dinsdag nog in een hotel in Parijs met elkaar om de tafel.