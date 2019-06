'PSG blijft vraagprijs verlagen en eist nu 130 miljoen plus een speler'

Paris Saint-Germain heeft de afgelopen dagen de vraagprijs voor Neymar flink verlaagd.

zou denken aan de terugkeer van de Braziliaanse aanvaller, maar het bedrag dat verlangde was naar verluidt in eerste instantie veel te gortig. Nu zou de Franse grootmacht volgens Le Parisien de vraagprijs andermaal hebben verlaagd.

Volgens de lokale krant eist PSG momenteel 130 tot 150 miljoen euro van Barcelona, waarbij laatstgenoemde club ook Philippe Coutinho of Ousmane Dembélé naar Parijs moet sturen. Eerder werd nog bericht over een transfersom van driehonderd miljoen euro, maar deze som is niet meer van toepassing. PSG is namelijk tot de conclusie gekomen dat de breuk met Neymar onvermijdelijk is, zo klinkt het.



In een later stadium zou PSG 222 miljoen euro hebben geëist voor de wereldster, een bedrag dat gelijkstaat aan de som die de Fransen in 2017 overmaakten aan Barcelona in ruil voor Neymar. Ook dit bedrag is inmiddels verleden tijd, aldus Le Parisien . Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi wil geen sterallures meer en zou een afscheid van Neymar niet erg vinden, zo bericht men.



Neymar heeft zich nog niet uitgesproken over zijn zogenaamde vertrekwens. Jordi Cardoner, vicevoorzitter van Barcelona, stelde onlangs dat de Spaans kampioen momenteel niet bezig is met de komst van de 27-jarige dribbelaar. "Neymar wil waarschijnlijk graag terugkeren bij deze club, maar bij Barcelona is zijn komst momenteel geen issue. Zijn vertrek twee jaar geleden verdiende niet bepaald de schoonheidsprijs. Er zijn wat dat betreft nog een hoop plooien glad te strijken."