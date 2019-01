'PSG bereikt principeakkoord en moet om tafel met Marcel Brands'

Niet Leandro Paredes, maar Idrissa Gueye lijkt de nieuwe verdedigende middenvelder te worden van Paris Saint-Germain.

Yahoo Sport meldt dat de middenvelder een principeakkoord met les Parisiens heeft bereikt over een contract voor vierenhalf jaar. De clubs moeten elkaar nog wel zien te vinden.

De onderhandelingen zijn 'moeilijk' omdat Marcel Brands niet van plan is om de 29-jarige Gueye te verkopen totdat men een geschikte opvolger heeft gevonden zo valt er te lezen. Paris Saint-Germain zou veertig miljoen euro overhebben voor de 62-voudig international van Senegal, die bij Everton nog een contract heeft tot medio 2022.



Gueye maakte in 2008 de overstap van Diambars de Saly Dourbel naar Lille en via Aston Villa kwam hij in de zomer van 2016 bij Everton terecht. Tot dusverre speelde de mannetjesputter 94 wedstrijden voor the Toffees en daarin was Gueye goed voor vier doelpunten en drie assists.