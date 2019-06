PSG benadert Bonucci nu De Ligt deal nadert met Juve

De Franse kampioen heeft verkennende gesprekken gevoerd in hun poging om de Italiaans international aan hun defensie toe te voegen.

Paris Saint-Germain heeft contact gelegd met de vertegenwoordigers van -verdediger Leonardo Bonucci omdat men vreest Matthijs de Ligt te grijpen.

Zoals Goal deze week al meldde, is de Ajacied voor en som van 70 miljoen euro op weg naar Juve, waar net als bijvoorbeeld en ook lang in de race was voor zijn handtekening.

PSG lijkt zich bij de nederlaag te hebben neergelegd en hoopt nu Bonucci te strikken. De Fransen denken dat hij wel eens geneigd kan zijn te vertrekken als De Ligt op zijn plekje komt jagen in Turijn.

Bonucci heeft er bijna 250 wedstrijden opzitten bij de Italiaanse kampioen en zag eerder deze maand ook al hoe Juve Merih Demiral overnam van . De komst van een tweede nieuwe verdediger zou wel eens de druppel kunnen zijn, redeneert PSG.

De clubs hebben sowieso al contact met elkaar gehad over Adrien Rabiot, die bij Juventus gaat tekenen nadat hij zijn contract bij PSG weigerde te verlengen. Bovendien is ook de ervaren doelman Gianluigi Buffon op de weg terug van Parijs naar Turijn.

De 32-jarige Bonucci keerde afgelopen zomer terug bij Juventus nadat hij een mislukt avontuur van een jaar doormaakte bij . Afgelopen seizoen kwam hij tot 29 wedstrijden en daarmee had hij een redelijk aandeel in de achtste landstitel op rij.

Bonucci is nog altijd onomstreden in de Italiaanse nationale ploeg en die ervaring denkt PSG goed te kunnen gebruiken nu hun 34-jarige routinier Thiago Silva openlijk heeft gesproken over een naderend einde van zijn loopbaan.