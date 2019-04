'Pseudovedetten' ontbreken bij Ajax: "Het is een enorm geoliede machine"

Voor Urbain Haesaert is het succes van Ajax in de knock out-fase van de Champions League geen verrassing.

De 78-jarige Belg is bezig aan zijn tweede periode bij de Amsterdamse club, waar hij als scout werkzaam is. "De opgang van dit is al een tijdje bezig. Je zag het eerst al tegen en later nog tegen en ."

"Ajax is een instituut. Er staat een systeem waar iedereen zich goed bij voelt en waar iedereen zich creatief kan uitleven", analyseert Haesaert in gesprek met Sporza het team van Erik ten Hag. "Ze hebben veel loopvermogen en vooral een enorme technische bagage. Ze kunnen allemaal zo goed tikken, zijn zo sterk op een paar vierkante meter. Hierdoor kunnen ze met veel spelers zeer hoog spelen. Ze hoeven niet defensief te spelen."

Haesaert omschrijft Ajax als 'een enorm geoliede machine'. "Ze werken allemaal voor elkaar en gunnen elkaar de bal. Er zijn geen pseudovedetten zoals een Cristiano Ronaldo, die je een hele wedstrijd niet ziet, maar die toch beslissend kan zijn met een goal. Deze jongeren spelen al vele jaren samen, allemaal in dezelfde filosofie. Dat rendeert op den duur."



Voor Haesaert hoeft het na het bereiken van de halve finale niet op te houden voor Ajax. "Ik hoop op de volgende ronde, want ik heb Jan Vertonghen en Toby Alderweireld nog zelf naar Ajax gebracht. Ik heb nog af en toe contact met hen." De Londenaren wonnen het eerste kwartfinaleduel met met 1-0.