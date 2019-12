Protégé van Stam mag na 110 speelminuten alweer vertrekken bij Feyenoord

Liam Kelly speelde sinds zijn komst bij Feyenoord slechts twee officiële wedstrijden namens de Rotterdammers en daar lijkt het ook bij te blijven.

Voetbal International meldt dinsdag namelijk dat de 24-jarige middenvelder in januari alweer mag vertrekken bij de Eredivisionist.

Kelly werd afgelopen zomer op voorspraak van toenmalig trainer Jaap Stam naar De Kuip gehaald. De twee kenden elkaar nog van hun gezamenlijke tijd bij Reading, waarna hem voor aanvang van dit seizoen transfervrij oppikte in Engeland. Ondanks hun band deed Stam echter nauwelijks een beroep op de Ier.

Kelly maakte halverwege augustus tegen een keer de negentig minuten vol in de . In de voorrondes van de kwam daar als invaller nog eens 20 minuten bij tegen Dinamo Tbilisi, waardoor zijn totaal in het shirt van Feyenoord vooralsnog op 110 minuten staat.

Met Dick Advocaat als nieuwe trainer lijkt de rol van Kelly in de hoofdmacht nu helemaal uitgespeeld.

De voormalig jeugdinternational van Ierland tekende bij binnenkomst een tot medio 2022 doorlopend contract, maar Feyenoord is desondanks bereid om mee te werken aan een vertrek. The Sun noemde Sunderland maandag als een van de mogelijke bestemmingen van Kelly.

Naast the Black Cats zouden ook Oxford United en MK Dons interesse hebben getoond.