'Promotiespecialist' Luhukay aan de slag bij negende werkgever in Duitsland

Jos Luhukay heeft een nieuwe club in Duitsland gevonden. De 55-jarige Limburger gaat aan de slag bij FC St. Pauli.

St. Pauli communiceert via de officiële kanalen dat de 55-jarige Limburger de opvolger wordt van de ontslagen Markus Kauczinski. De huidige nummer zes van de 2. , waar Henk Veerman onder contract staat en Justin Hoogma op huurbasis speelt, neemt tegelijkertijd afscheid van sportief directeur Uwe Stöver.



Luhukay is niet bepaald een onbekende in Duitsland, want de oud-speler van onder meer , SVV en werkte bijna zijn gehele trainerscarrière bij de oosterburen. Hij sloot zijn actieve loopbaan af bij SV Straelen als speler/trainer, waarna hij eindverantwoordelijke werd bij KFC Uerdingen. In 2002 werd Luhukay assistent-trainer bij 1.FC Köln, waarna hij voor achtereenvolgens SC Paderborn, (assistent- en hoofdtrainer), , en werkte.



Met zowel Hertha als Borussia Mönchengladbach werd Luhukay kampioen van de 2. Bundesliga. In januari 2018 ging de oefenmeester zijn eerste avontuur buiten Duitsland aan, bij het Engelse Sheffield Wednesday. Hij hield het bijna een kalenderjaar vol bij the Owls , maar moest in december het veld ruimen wegens de tegenvallende resultaten. Om dezelfde reden nam de clubleiding van FC St. Pauli afscheid van Kauczinski.



De club uit Hamburg wist de laatste vier competitiewedstrijden op rij niet te winnen, waarvan de 0-4 nederlaag tegen stadgenoot Hamburger SV het meest pijn deed. Daardoor begint St. Pauli de promotieplaatsen uit het oog te verliezen, wat de clubleiding heeft doen besluiten om in te grijpen. Stöver moet vertrekken wegens een verschil in inzicht en wordt voorlopig vervangen door commercieel directeur Andreas Rettig.