Prominenten van Juventus overtuigd van Italiaanse zege

Ajax heeft na de 1-1 in Amsterdam een redelijke uitgangspositie tegen Juventus, maar in Italië twijfelt niemand aan la Vecchia Signora.

De thuisploeg heeft aan een 0-0 genoeg, terwijl iedere overwinning vanzelfsprekend ook volstaat om de laatste vier van de te bereiken. Juve mist aanvoerder Giorgio Chiellini en de ervaren Mario Mandzukic, terwijl Douglas Costa een twijfelgeval is. Toch mag dat volgens enkele beroemde oud-spelers ook geen probleem opleveren voor de aanstaande kampioen van Italië.

Alessandro Del Piero noemt het bij Sky Sports zelfs ongelooflijk als niet voorbij komt en Moreno Torricelli toont zich tegenover Goal iets voorzichtiger dan de voormalig topspits, maar ook hij ziet de Italianen als favoriet. "Het zal erg lastig worden, want Ajax heeft veel talent. Toch denk ik dat Juventus doorgaat, want ze willen de Champions League koste wat kost winnen. In Amsterdam speelden ze al goed en nu moet slimheid de doorslag geven."

In gesprek met RAIsport voegt Torricelli daaraan toe dat ook veel afhangt van fysieke gesteldheid van Frenkie de Jong, die kampt met een hamstringblessure en een vraagteken is aan Amsterdamse zijde. "Ajax heeft aangetoond sterk te zijn, maar De Jong zal niet in goede staat zijn en hij is van fundamenteel belang voor zijn ploeg. Hij is zo dwingend in zijn manier van spelen."

Zodoende ziet hij Juventus als de grote favoriet, mede omdat Daniele Rugani vorige week een uitstekende wedstrijd op de mat legde als vervanger van Chiellini. "Hij speelde geweldig en was de beste op het veld, terwijl Mandzukic juist niet goed speelde", besluit de voormalig rechtsback, die Juve-trainer Massimiliano Allegri adviseert om Paulo Dybala de voorkeur te geven in de aanval.

Domenico Marocchino volgt die gedachtengang en hamert op het surplus aan ervaring aan Italiaanse zijde. "Juventus heeft heel veel meegemaakt, maar Ajax doet het erg goed dit seizoen en een perfecte avond zal nodig zijn om hen te verslaan", voorspelt hij, terwijl Marcello Lippi bij Sky Sport aanvult dat Juventus in staat moet worden geacht om het gunstige resultaat in Amsterdam over de streep te trekken.

In de Johan Cruijff ArenA had Ajax een overwicht, maar Cristiano Ronaldo strafte na 45 minuten spelen een moment van onoplettendheid genadeloos af. Direct na rust trok David Neres de stand in evenwicht met een geweldig schot in de verre hoek. Ajax trok daarna door voor meer treffers, maar het scorebord kwam niet meer in beweging. Daardoor moeten de Amsterdammers nu minimaal een keer scoren om door te kunnen gaan.

De talentvolle ploeg van Erik ten Hag gaat er zonder de geschorste Nicolas Tagliafico ongetwijfeld alles aan doen, maar volgens Ciro Ferrara zal het niet genoeg zijn. "Ervaring is alles waard in een duel als dit", stelt de 52-jarige oud-verdediger tegenover Il Messaggero. "Ajax heeft een stel heel goede kinderen en zij werken goed samen, maar Juventus is beter. Allegri heeft spelers die meer dan vijftig wedstrijden hebben gespeeld in de Champions League."

Ferrara weet als geen ander wat er op dit niveau gevraagd wordt, want hij was er in 1996 bij toen Juventus in de CL-finale won van Ajax. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds de laatste keer dat la Vecchia Signora het miljardenbal won en volgens de oud-speler, die meer dan tien jaar in het hart van de Turijnse defensie stond, moet daar maar eens verandering in komen. "Het wordt tijd dat een ander Juventus de prijs wint."