Promes verklaart Ajax-geruchten: "Ik heb een bijzondere band met Ten Hag"

Quincy Promes wenst niet langer als vleugelverdediger te spelen, zo heeft hij zijn werkgever Sevilla laten weten.

De international van het stond altijd te boek als aanvaller, maar speelt tot zijn onvrede sinds zijn komst naar de Spaanse subtopper meestal als opkomende back. "De club is ervan op de hoogte dat ik niet nog een seizoen in zo'n verdedigende rol wil spelen", zegt de 27-jarige buitenspeler tegenover Voetbal International .

"Ik heb nog vier jaar een contract en voel me gelukkig in ", aldus Promes, die afgelopen zomer voor twintig miljoen euro over werd genomen van Spartak Moskou. Daar speelde de ex-aanvaller van steevast als spits of buitenspeler. "In voetbal weet je nooit iets zeker. Het is nu afwachten wat er gebeurt. Er wordt een nieuwe trainer aangesteld en met hem zal ik in gesprek moeten over hoe hij mijn positie ziet."



Promes rekent er niet op dat hij vertrekt bij los Sevillistas . "Zoals het er nu uitziet, blijf ik gewoon bij Sevilla, ik heb nog vier jaar. Maar ik ben wel benieuwd wie de trainer wordt. Er moet nog veel duidelijk worden", vertelt de voormalig jeugdspeler van , die al eens in verband gebracht werd met een terugkeer naar de Amsterdammers. Promes denkt dat dat vooral komt door zijn band met Ajax-trainer Erik ten Hag.



"Ik heb een bijzondere band met Ten Hag sinds ik onder hem heb getraind bij . Hoe dat kan, ik weet het ook niet. Ik mocht hem in het begin helemaal niet, eerlijk gezegd. Hij pakte me steeds aan, maar was wel de eerste trainer die echt tot me wist door te dringen", blikt Promes terug. Hij begon zijn professionele loopbaan bij FC Twente, dat hem aanvankelijk een jaar verhuurde aan Go Ahead. In 2014 maakte hij de overstap naar Spartak Moskou.