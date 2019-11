Promes: "Mijn bagage van vorige clubs heeft me geholpen"

Quincy Promes steekt de afgelopen weken in een uitstekende vorm.

De 27-jarige aanvaller nam afgelopen vrijdag in het duel tussen en (2-4) twee treffers voor zijn rekening en tilde zijn doelpuntentotaal in dit seizoen daarmee naar tien.

In gesprek met De Telegraaf legt Promes uit waarom hij niet in paniek raakte toen hij in zijn eerste weken bij Ajax nog geen basisplaats had. In de eerste wedstrijden van het seizoen was Promes geen onbetwiste basisspeler, maar de afgelopen weken verschijnt hij steevast aan de aftrap bij Ajax.

"Ik had zelfvertrouwen en vertrouwen in de plannen van de club. Ik wist waarvoor ik ben gehaald. Natuurlijk wilde ook ik zo snel mogelijk belangrijk zijn voor het team. Maar als nieuweling, hoe oud of ervaren je ook bent, moet je nu eenmaal altijd je plekje in de groep en een elftal veroveren."

"Als je dat in gedachten houdt, is het makkelijker om rustig te blijven. Ik denk dat ik als jonge jongen wat eerder in paniek was geraakt door die reserverol. Mijn bagage van mijn vorige clubs heeft me geholpen", vervolgt Promes.

Hij haalt zijn dienstverband bij aan, waar hij moest 'leren dealen' met een plek op de reservebank. "Het hoort bij je vak, is een stukje professionaliteit: als de trainer je niet opstelt, moet je door keihard te trainen en tijdens invalbeurten het verschil te maken gewoon zorgen dat hij niet meer om je heen kan."

"Als je dan levert met goals en assists, zie je hoe het gaat. Het was zaak te leveren. Dat doe ik nu, maar ik ben nog lang niet tevreden. Al besef ik wel dat ik in een goede flow zit", aldus Promes, die dit seizoen naast tien doelpunten ook goed was voor twee assists.

Ajax-trainer Erik ten Hag gebruikte hem dit seizoen als buitenspeler én aanvallende middenvelder. "Als ik aan de linkerkant begin, kom ik ook veel naar binnen. Dus eigenlijk zijn die posities niet zo heel verschillend. We zijn als vier aanvallers ook niet positie-gebonden. Het is heel divers."