"Promes is niet iemand die Ajax verder zal brengen"

Valentijn Driessen is kritisch op de aanstaande transfer van Quincy Promes van Sevilla naar Ajax.

De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat de aanvaller de club een 'Amsterdams gezicht' geeft, maar denkt niet dat de Oranje-international een speler is die de club verder gaat brengen. Daarnaast vindt hij dat moet oppassen dat de eigen jeugd 'niet in het gedrang komt' nu het veel spelers van buitenaf aantrekt.



"Het is heel goed dat Ajax Nederlandse spelers wil hebben, maar de eigen opleiding... Wat gaat er met de Ajax-jeugd gebeuren? Wat gaat er met Jurgen Ekkelenkamp gebeuren, wat gaat er met Carel Eiting en Ryan Gravenberch gebeuren? Daar zal Ajax ook een bepaald plan mee moeten hebben", aldus Driessen tegenover Telegraaf TV. "Dat is ook Ajax: zelf spelers opleiden. Die jongens komen nu in het gedrang, op het moment dat je zo veel spelers haalt. Als je dan ook nog iemand als Promes haalt... Dat is natuurlijk een prima speler, maar dat is niet iemand die Ajax verder zal brengen. Blijven er wel kansen genoeg voor jongens uit de eigen opleiding om door te breken?"



Driessen snapt wel waarom Ajax zich versterkt met de ex-aanvaller van Spartak Moskou. "De club is bang om zijn Nederlandse imago te verliezen nu twee in het oog lopende jonge Nederlandse Ajacieden vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA", schrijft Driessen op de website van de krant, doelend op Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. "Het is simpel om overal ter wereld de transfermarkt af te stropen naar spelers, die een meerwaarde kunnen betekenen voor Ajax. Aan de andere kant wil de club z'n Nederlandse gezicht niet verliezen. Vandaar dat naast de Argentijnse verdediger Lisandro Martínez en de Roemeense middenvelder Razvan Marin ook Kik Pierie van en Kjell Scherpen van zijn gecontracteerd."



Waar Scherpen en Pierie niet voor de basis zijn gehaald, is dat volgens Driessen in het geval van Promes wel de verwachting. "Hoewel hij tegelijkertijd een aankoop in de breedte is want hij kan niet alleen uit de voeten aan de linker- en rechterbuitenkant op de plaatsen van Dusan Tadic en Hakim Ziyech, Promes kan eventueel ook in de spits spelen of de hele rechterflank bestrijken."



Volgens Driessen hoopt Ajax de komst van Promes zo snel mogelijk te kunnen bevestigen. De verwachting is dat hij op 8 juli aansluit bij de selectie van Erik ten Hag. De Oranje-international heeft er dan vier weken vakantie op zitten. "Overigens is de komst van Promes geen reden voor Ajax om niet te proberen Steven Bergwijn van aan te trekken. Hij, ook een Amsterdammer die ooit in de jeugdopleiding van Ajax speelde, staat nog steeds op het prioriteitenlijstje van Overmars evenals een rechtsbenige centrale verdediger als Matthijs de Ligt zijn vertrek aankondigt", besluit Driessen.