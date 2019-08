Promes: "Ik hoop dat Donny ook aan boord kan blijven"

Quincy Promes hoopt dat Donny van de Beek deze maand niet meer vertrekt bij Ajax, ondanks vermeende interesse van Real Madrid.

verlengde afgelopen week het contract van Hakim Ziyech en Promes hoopt dat Van de Beek het voorbeeld van de Marokkaan volgt.

"Je ziet dat ze allebei onmisbaar zijn voor dit Ajax. Hakim heeft gelukkig verlengd, daar is iedereen blij mee", vertelt de vleugelaanvaller in gesprek met De Telegraaf.

"Ik hoop dat Donny ook aan boord kan blijven. Dat is nog even afwachten, maar zolang hij er is, is hij heel belangrijk voor Ajax. Ik denk dat Ajax voor Donny gewoon als een thuis voelt. Hij moet zelf beslissen wat het beste is, maar hier is hij altijd welkom. Ik hoop echt dat hij blijft."

Een mogelijke transfer van Van de Beek is het gesprek van de dag in de kleedkamer van Ajax, erkent Promes aan Voetbal International. "Het is een privézaak, maar we volgen het nieuws natuurlijk."

"Hij is bijna elke dag in het nieuws. Ik hoop dat hij blijft, maar uiteindelijk is de keuze aan hem. Hij is onmisbaar, heeft speciale kwaliteiten en is heel belangrijk voor het team."