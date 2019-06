Promes: "Ik ben weggegaan als een jongen, ik kom terug als een man"

Zijn terugkeer bij Ajax voelt voor Quincy Promes als thuiskomen. De aanvaller komt voor minimaal 15,7 miljoen euro over van Sevilla.

Die transfersom kan nog oplopen tot 17,2 miljoen. De 36-voudig international van Oranje reageert dolblij op zijn overstap en verheugt zich op de hereniging met trainer Erik ten Hag.



"Het is een dubbel gevoel", zegt Promes voor de camera's van TV. "Ik ben weggegaan als een jongen, ik kom terug als een man. Het voelt een beetje alsof ik thuiskom. Ik voel me heel goed, een heel apart gevoel." De vleugelspits werd ongeveer drie maanden geleden benaderd door de Amsterdammers, maar zag een transfer aanvankelijk niet zitten.



"Toen zei ik: 'Dat gaat toch niet gebeuren'", zegt de 27-jarige Amsterdammer. "Ik zag het nog niet realistisch in, op dat moment, omdat ik in de Spaanse competitie pas een seizoen had gespeeld. Om dan zo snel je vervolgstap te maken, daar denk je als voetballer niet zo snel aan. Maar het blijft voetbal en na zo'n wisselvallig seizoen heb ik ook zelf uitgesproken wel naar Ajax te willen. Zodoende is het balletje gaan rollen."



Ajax-trainer Ten Hag heeft een belangrijke rol gespeeld in de transfer van Promes, die de oefenmeester kent van zijn tijd bij . "Het heeft zeker meegespeeld", aldus de buitenspeler. "Het is fijn dat het vertrouwd voelt. Vorig seizoen was alles wisselvallig, de trainer werd ontslagen. Dat ik nu stabiliteit heb is wel belangrijk. Het is alleen maar in mijn voordeel. Uiteindelijk heb ik veel discipline aan hem te danken en daardoor kan ik nu ook terugkeren bij Ajax. Hij heeft de puntjes op de i gezet, waar ik kon verbeteren, ook fysiek. Uiteindelijk was het een hele fijne samenwerking."



Marc Overmars is blij met binnenhalen van Promes. "Ik denk dat het niet heel verrassend is", reageert de directeur voetbalzaken. "Een Nederlandse speler van de goede leeftijd, in de kracht van zijn leven. Ook een Amsterdammer, dat is ook altijd prettig. En natuurlijk een vaste waarde voor Oranje. Wij hebben er veel vertrouwen in. Het is een speler met veel power, beweging en dynamiek, die ook goals kan maken. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat hier ook gaat doen. Onze manier van spelen past goed bij hem."