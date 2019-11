Promes denkt aan transfer naar Premier League: "Als ik de kans krijg, misschien in de toekomst"

De vleugelspeler zette zichzelf op het scoreformulier op Stamford Bridge voordat de bezoekers een 4-1 voorsprong weggaven na twee rode kaarten.

's vleugelspeler Quincy Promes heeft toegegeven dat hij geïnteresseerd zou zijn in een transfer naar de Premier League, nadat hij indruk maakte tijdens een spectaculaire 4-4 tegen in de .

De ploeg van Erik ten Hag pakte dinsdag na rust een 1-4 voorsprong op Stamford Bridge, waar Promes één keer scoorde en de voorzet gaf waaruit Tammy Abraham de bal in eigen doel werkte.

De wedstrijd kantelde echter dramatisch in de zeventigste minuut, toen scheidsrechter Gianluca Rocchi zowel Daley Blind als Joël Veltman wegstuurde, Chelsea een strafschop toekende, waarna the Blues uiteindelijk nog een punt pakten.

Ajax maakte indruk in West-Londen, waar spelers als Promes, Hakim Ziyech en Donny van de Beek zich lieten gelden. En Promes geeft toe dat, als de kans zich voordoet om naar Engeland te verhuizen, hij dit zou overwegen, ondanks het feit dat hij deze zomer achter zich liet om terug te keren naar Nederland.

"Als ik de kans krijg, misschien in de toekomst", vertelde Promes aan verslaggevers toen hem werd gevraagd over een mogelijke transfer naar de Premier League.

De beslissingen van scheidsrechter Rocchi deden veel wenkbrauwen fronzen en de spelers van Ajax waren met stomheid geslagen door de impact van de Italiaan op de wedstrijd.

En Promes is van mening dat scheidsrechters Ajax tekort hebben gedaan in beide wedstrijden tegen Chelsea tijdens de Champions League-groepsfase van dit seizoen. Desondanks blijft hij tevreden met de algehele prestaties van zijn team, dat strijd met the Blues en om de twee plekken in Groep H die rechtgeven op deelname aan de knock-outfase.

"Ik heb hem niet verteld dat alles goed was, maar iedereen maakt fouten", zei Promes over Rocchi. "Ik vind dat je terug moet kijken wat hij deed en wij hebben het gevoel dat we meer verdienen. We begrijpen het, we zijn professionals en we schudden elkaar de handen, maar we zijn er niet blij mee."

"We spelen gewoon de wedstrijd en uiteindelijk heeft de scheidsrechter de leiding. In de eerste wedstrijd in Amsterdam scoorde ik ook, waarna de VAR er naar keek. Naar mijn mening was het een doelpunt."

"We weten dat we over kwaliteit beschikken. Ik en Hakim maakten prachtige doelpunten. Dus ja, we zijn erg blij. Het zal spannend zijn in de groep omdat we drie teams met zeven punten hebben."

"Dus we zijn enthousiast over de komende wedstrijden en we zullen zien wie er als beste uitkomt. Chelsea heeft een sterk team, maar we hebben bewezen dat wij ook kracht hebben en mee kunnen strijden."

Ajax-doelman André Onana had het druk in de slotfase van de wedstrijd toen Ajax met negen spelers kwam te staan en de Kameroense doelman geeft toe hij nog nooit een dergelijke wedstrijd als dinsdagavond heeft meegemaakt.

"Nooit", antwoordde Onana voordat hij de veelbewogen wedstrijd analyseerde. "Ik denk dat we teleurgesteld zijn, maar als je het grote geheel ziet, is het goed om hier met een punt te vertrekken. Het was niet gemakkelijk. Het is helemaal niet gemakkelijk. We hebben gevochten tot het einde."

"We hebben niet verloren. Het was echt belangrijk voor ons om niet te verliezen. We hebben het gedaan en ik ben echt trots op de jongens. Het was niet gemakkelijk op te vechten samen, om op en neer te rennen met negen man. Mijn teamgenoten waren harde werkers."

"Zelfs al we met zeven man spelen, zullen we proberen ons voetbal te spelen omdat als we hun spel spelen, het voor hen gemakkelijker zal zijn omdat ze fysieker en sterker zijn dan wij. Dus voor ons is het belangrijker om balbezit te houden en proberen te voetballen, maar met negen man is het niet makkelijk."

"Op het veld was ik echt boos, omdat ik dacht: 'wat is er aan de hand?'. Ik zeg altijd dat de scheidsrechters fouten kunnen maken. We moeten ze gewoon respecteren. Soms hebben ze gelijk of niet. Ze proberen gewoon te doen wat het beste is, maar het was niet de beste wedstrijd."

"Ik denk dat Frank Lampard het heel goed doet bij Chelsea. Ik ben niet echt verrast door hun comeback. Ik denk dat wij het belangrijkste zijn en we probeerden gewoon naar onszelf te kijken. We probeerden geduldig te blijven aan de bal en de ruimte zal komen. Er zal ruimte kom en we proberen er zelf nog een keer te scoren."

Ajax komt op 27 november weer in actie in de Champions League als ze in Frankrijk OSC treffen, terwijl Chelsea op deze avond in Mestalla op bezoek gaat bij Chelsea.