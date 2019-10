Promes bouwt hechte band met Oranje-ploeggenoot: "We hadden altijd ruzie"

Quincy Promes heeft een speciale band met zijn Oranje-ploeggenoot Memphis Depay, zo vertelt de Ajacied in Inside Ajax op Ziggo Sport.

De vleugelspits kent Depay van jongs af aan, maar kon het vroeger helemaal niet zo goed vinden met de aanvaller van . "Het botste eerst", aldus Promes.

Nu heeft Promes dagelijks contact met Depay. "Dat is wel grappig, want eerst vonden we elkaar helemaal niet zo leuk", zegt de 27-jarige aanvaller. "We hadden eerst altijd ruzie met elkaar en we speelden altijd tegen elkaar."

"Hij is een mannetje, ik ben een mannetje. Dat ging in het begin botsen. Uiteindelijk zijn we bij elkaar gekomen, hebben elkaar leren kennen en sindsdien hebben we een hele hechte band opgebouwd."

Promes kent Depay al vanuit het jeugdvoetbal. "Eerst speelde ik bij en hij bij , dus we kenden elkaar niet echt goed. Toen botste het. Pas toen we met elkaar in gesprek gingen merkten we dat we eigenlijk heel veel gemeen hebben."

Promes is blij met zijn vriendschap. "Ik koester het heel erg, ik ken hem, hij kent mijn kinderen. Hij is meer mijn broer geworden."

Binnen het voetbal heeft Promes niet zoveel goede vrienden. "Het is wel speciaal, als je hetzelfde beroep hebt en dan ook buiten het veld nog zo'n hechte band hebt. Dat heb ik niet veel, dus met hem is dat wel uniek."

Zaterdag speelt Promes met Ajax thuis tegen , nadat hij zondag een basisplaats had bij Oranje tegen Wit-Rusland (1-2 zege).