Programma TOTO KNVB Beker: Ajax en PSV bekeren op woensdag

De KNVB heeft maandag het volledige speelschema van de tweede ronde in de TOTO KNVB Beker bekendgemaakt.

Bekerhouder staat op woensdag 17 december tegenover , terwijl op dezelfde avond op bezoek gaat bij Tweedeklasser GVVV. Voor staat een dag later de uitwedstrijd tegen op het programma. en komen ook op donderdag 19 december in actie.



Uitslagen eerste ronde TOTO



Dinsdag 29 oktober

- 2-0

Darfalou, Dicko



IJsselmeervogels - 3-0



Koninklijke HFC - Telstar 1-2

Berenstein, Kharchouch



Achilles Veen - Kerkrade 0-2

Alberg, Simakala



GVVV - 3-0



OSS'20 - 1-2

Piqué, Hutten



- 1-3

Efmorfidis; Beukema, Van der Venne, Edqvist



Rijnsburgse Boys - 0-4

De Rooij, Van den Eynde, Bourard (2x)



- 3-1

Achahbar (3x); Goppel



Flevo Boys - Katwijk 0-3



Goes - SC Cambuur 0-5

Ladan (3x), Akoy, Mac-Intosch



Hoek - 0-3

Thy (2x), Johnsen



- 4-2

Oude Kotte (2x), Verhaar (2x); Musaba (2x)



- 3-2

Van Hooijdonk, Riera, Stokkers; Chacón, De Leeuw



Woensdag 30 oktober

- 4-3

Dessers (2x), Van der Water (2x); Maatsen, Sow, Leemans



Harkemase Boys - FC Groningen 1-2

Stelpstra; Memisevic (2x)



Excelsior Maassluis - sc 0-3

Ejuke, Bruijn, Hoegh



De Treffers - 0-2

Nakamura (2x)



Groene Ster - 2-2, Groene Ster wint na strafschoppen

Vluggen, Van Kesteren; Opoku, Wright



Ajax Amateurs - OFC 2-2, OFC wint na strafschoppen

Misa-Danso, De Jonge; El Amrani (2x)



Sparta Nijkerk - Fortuna Wormerveer 5-2

De Ruiter (3x), De Heus, Bendadi; Bilgin, Hoogstra



AFC - ODIN'59 3-3, ODIN wint na strafschoppen

Teijsse (3x); De Vries, Willemse, Brandsma



Spakenburg - ASWH 2-0

Werkman (2x)



Quick - 0-4

Ndayishimiye (3x), Gladon



- 1-0

Veldwijk



Donderdag 31 oktober

Excelsior'31 - FC Utrecht 1-4

Penterman; Guwara, Maher, Abass, Makienok



- 3-0

Diemers, Damascan, Zeka



Programma tweede ronde TOTO KNVB Beker



Dinsdag 17 december

18:30 uur FC Twente - Go Ahead Eagles

19:45 uur SC Heerenveen - Roda JC Kerkrade

19:45 uur VV Katwijk - TOP Oss

19:45 uur IJsselmeervogels - STEDOCO

19:45 uur Excelsior - FC Eindhoven

19:45 uur Vitesse - Odin'59

20:45 uur Fortuna Sittard - PEC Zwolle



Woensdag 18 december

18:30 uur Telstar - Ajax

19:45 uur Sparta Nijkerk - NAC Breda

19:45 uur - Groene Ster

19:45 uur OFC - Spakenburg

19:45 uur Willem II - Sparta Rotterdam

19:45 uur Heracles Almelo - FC Dordrecht

20:45 uur GVVV - PSV



Donderdag 19 december

18:30 uur FC Groningen - FC Utrecht

20:45 uur SC Cambuur - Feyenoord