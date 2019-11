Pröpper draagt met ongelukkige eigen goal bij aan zege Manchester United

Manchester United heeft zich zondagmiddag goed hersteld van de nederlaag die vorig weekend werd geleden tegen Bournemouth.

De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer rekende in eigen huis met 3-1 af met , waar Davy Pröpper een ongelukkige hoofdrol speelde.

De rode ploeg uit Manchester stijgt door de overwinning naar de zevende plek in de Premier League toe en blijft , dat zelf zondagmiddag van Aston Villa won, op basis van doelsaldo nipt voor.

- Brighton & Hove Albion 3-1

Manchester United en Brighton hielden elkaar qua balbezit en doelpogingen in de eerste helft aardig in evenwicht, maar toch stonden de bezoekers halverwege de wedstrijd al met 2-0 voor. Een van richting veranderd schot van Andreas Pereira was met dik een kwartier op de klok goed voor de 1-0.

Een paar minuten later volgde ook al de tweede treffer voor the Red Devils. Een indraaiende vrije trap van Fred belandde voor het doel van de bezoekers in de kluts, waarna Pröpper onbedoeld het laatste zetje gaf voordat de inlopende Scott McTominay kon scoren.

Brighton moest zodoende in de tweede helft op zoek naar de aansluitingstreffer en met nog een klein halfuur te gaan lag de bal achter David de Gea toen Lewis Dunk een corner van Pascal Gross binnen kon koppen.

Deze treffer bracht echter nauwelijks de spanning in de wedstrijd terug, aangezien het twee minuten later aan de overkant opnieuw raak was dankzij Marcus Rashford, die de bal na goed terugleggen van Anthony Martial in de bovenhoek joeg.

Via Brandon Williams, Daniel James en Rashford kreeg de thuisploeg vervolgens de kans om nog verder uit te lopen, maar het bleef uiteindelijk bij 3-1.

Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 2-1

Het duel leek af te stevenen op een 0-0 ruststand, maar dat was buiten Rúben Neves omgerekend. Joao Moutinho legde bij een vrije trap de bal breed naar zijn landgenoot, die vanaf de rand van de zestien meter secuur uithaalde: 1-0.

Het betekende de veertiende treffer voor Neves namens the Wolves en de elfde van buiten het strafschopgebied. Na de theepauze probeerden Anwar El Ghazi en zijn teamgenoten langszij te komen, maar de thuisploeg hield stand.

Raúl Jiménez wist vlak voor tijd de beslissing te brengen op aangeven van Adama Traoré: 2-0. De eretreffer van Villa in blessuretijd kwam op naam van Trezeguet: 2-1.