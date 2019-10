Problemen voor Chelsea nemen toe in aanloop naar treffen met Ajax

Chelsea won zaterdagmiddag op eigen veld met 1-0 van Newcastle United.

De Londense brigade beleefde zo een degelijke generale repetitie voor het -duel van aankomende week met . Toch was er na afloop in het kamp van de the Blues ook reden tot zorgen.

Ross Barkley verstapte zich in de eerste helft en moest nog in de eerste helft geblesseerd afhaken. -manager Frank Lampard opteerde zaterdag tegen voor een middenveld bestaande uit Barkley, Jorginho en Mason Mount.

Barkley slaagde er niet in zijn stempel op de wedstrijd te drukken en moest op slag van rust ook nog eens geblesseerd de strijd staken. Met Mateo Kovacic als vervanger van Barkley binnen de lijnen wist Chelsea de wedstrijd in de tweede helft alsnog in zijn voordeel te beslissen, dankzij een doelpunt van Marcos Alonso.



Lampard bevestigt na afloop tegenover diverse Engelse media dat Barkley 'zijn enkel heeft verdraaid' en dat hij zondag verder onderzocht zal worden. De Engelse middenvelder komt dit seizoen bij Chelsea regelmatig aan spelen toe onder Lampard: hij deed in de Premier League al zesmaal mee, waarvan vijf keer als basisspeler.



Barkley is de volgende middenvelder van Chelsea die zich meldt in de lappenmand, na eerder al Ruben Loftus-Cheek en N'Golo Kanté. Loftus-Cheek moet de uitwedstrijd van aankomende woensdag tegen Ajax hoe dan ook aan zich voorbij laten gaan vanwege een ernstige achillespeesblessure.

Achter de naam van Kanté staat nog een vraagteken. De Fransman liep tijdens de laatste interlandperiode een liesblessure op en ontbrak zaterdag tegen Newcastle United om die reden in de wedstrijdselectie van Chelsea.