Problemen bij De Graafschap in aanloop naar Feyenoord-uit door griepgolf

De Graafschap wordt in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Feyenoord geteisterd door een griepvirus.

De Superboeren moeten volgens de Gelderlander in De Kuip vijf spelers missen, terwijl ook trainer Henk de Jong niet van de partij zal zijn. Sandor van der Heide neemt zaterdagavond de taken van de zieke De Jong over bij De Graafschap.

Ted van de Pavert is de laatste speler die bij De Graafschap geveld is door de griepgolf. Ook Jordy Tutuarima, Javier Vet, Stef Nijland en Lars Nieuwpoort zullen niet van de partij zijn als de nummer zeventien van de Eredivisie op bezoek gaat in De Kuip. Ook De Jong is wegens het heersende griepvirus afwezig tijdens het bezoek van De Graafschap aan Feyenoord.



Volgens het regionale dagblad neemt Ruben Ligeon de plaats van Tutuarima over in het elftal van De Graafschap. Frank Olijve vervangt Vet, terwijl Sven Nieuwpoort vermoedelijk de plaats van Van de Pavert overneemt. De Graafschap zag concurrent NAC Breda vrijdagavond verliezen van AZ: 0-3. Met Feyenoord treffen de Superboeren de huidige nummer drie van de Eredivisie.