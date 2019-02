Pro Piacenza uit competitie gezet na 20-0 nederlaag

Pro Piacenza leed afgelopen weekend een beschamende nederlaag en nu is de club uit de Serie C gezet.

In het competitieduel met AC Cuneo werd het zondag maar liefst 20-0. Pro Piacenza kampt met grote problemen. De spelers staken al enkele weken, omdat ze sinds oktober hun salarissen niet uitbetaald krijgen. Afgelopen weekend verscheen de ploeg daardoor maar met zeven spelers aan de aftrap; meer waren er simpelweg niet beschikbaar.



Het zevental bestond tegen Cuneo enkel uit jeugdspelers en er deed zelfs een massage-therapeut mee. De voorgaande drie duels tegen Pro Vercelli, Juventus II en Siena leverden allemaal een reglementaire 3-0 nederlaag op. Competitieleider Lega Pro besloot maandag om ook de 20-0 tegen Cuneo om te zetten in 3-0.



Pro Piacenza kreeg een boete van 30.000 euro en alle seizoensresultaten van de club worden uit de boeken gehaald en ze tellen ook niet meer mee voor de tussenstand in de Serie C. In een officieel statement spreekt de Lega Pro van 'frauduleus en onaanvaardbaar gedrag' van de club, die tot een 'lachwekkende' wedstrijd leidde.