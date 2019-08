Privéjets, torenhoge telefoonrekeningen en mediaspelletjes - Het leven van een zaakwaarnemer tijdens de transferperiode

Zaakwaarnemer Nick Robinson vertelt aan Goal wat er allemaal bij een megadeal komt kijken.

De medische keuring stond gepland, er was een akkoord over een transfer. De privéjet stond al gereed op de startbaan. Klaar om te vertrekken.



Romain Thomas was op weg naar een andere club. Van Angers naar de Premier League, waar West Bromwich Albion zijn nieuwe bestemming zou worden. Het was 'transfer deadline day', dus de tijd begon te dringen.



Om 14:00 uur 's middags op 31 augustus, enkele uren voor de deadline, leek alles geregeld. Thomas' koffers waren gepakt en West Bromwich regelde de laatste zaken voor zijn komst. Niets leek de transfer nog te kunnen voorkomen.



Maar dan...



"Zoals af en toe kan gebeuren, is alles toen vrij snel veranderd", zegt Nick Robinson, de zaakwaarnemer die verantwoordelijk was bij Thomas' transfer.



"De coach van Angers (Stéphane Moulin, red.) was eerder in de transferperiode al een andere belangrijke speler kwijtgeraakt en hij zei dat zijn elftal zich mogelijk niet zou kunnen handhaven als Romain ook verkocht zou worden. Gevolg: de clubeigenaar trok de stekker uit de deal. Het vliegtuig bleef aan de grond, West Brom kreeg z'n nieuwe speler niet en Thomas zag zijn transfer niet doorgaan."



Robinson is de oprichter en Managing Director van sportagentschap International Sporting Consulting (ISC) en hij was het afgelopen decennium betrokken bij tal van transfers. Hij onderhandelde bijvoorbeeld over de recordtransfer van Sofiane Boufal naar in 2016. Eerder zorgde Robinson ervoor dat Suso de overstap maakte naar en begeleidde hij de Spanjaard tijdens zijn periode op Anfield.



"Het is een drukke tijd", vertelt hij met gevoel voor understatement aan Goal. "Je bent continu aan het telefoneren en reizen, je vergadert met clubs en spelers en met scouts en clubdirecteuren. Het is belangrijk om relaties de ontwikkelen en vanuit een zakelijk perspectief moet je heel behendig zijn en kunnen anticiperen en je kunnen aanpassen aan een bewegende markt."



Robinson's maandelijkse telefoonrekening is, zoals je zou verwachten, astronomisch. "Gratis bellen via WhatsApp heeft wel geholpen", lacht hij. Door het wereldwijde profiel van de voetbalwereld is hij zelden in staat om voor een langere tijd op dezelfde locatie te blijven.



Hij vertelt het verhaal van een voormalige cliënt, voormalig Liverpool-talent Lauri Dalla Valle.



"Het was 'deadline day' in 2010 en we maakten een deal om hem naar te laten gaan", legt Robinson uit. "We waren afhankelijk van een paar andere spelers die eerst nog hun transfer moesten afronden. Zo'n 24 uur voor het verstrijken van de deadline kreeg ik een telefoontje dat de hele transfer niet zou doorgaan."



"Maar een paar uur voor de deadline, toen ik dacht dat mijn zaken voor die zomer afgerond waren en ik op het vliegtuig stapte met mijn vrouw, werd ik gebeld met de boodschap dat de deal toch nieuw leven was ingeblazen. Ik moest het vliegtuig verlaten om alles af te ronden."

De zaakwaarnemer maakt een schatting dat hij dagelijks ruim veertig telefoongesprekken voert. Het beeld dat hij en zijn collega's er schimmige praktijken op nahouden, klopt volgens hem niet meer.



Robinson spreekt drie talen - Engels, Frans en Spaans. "Het werk is wel geëvolueerd", zegt hij. "De voetbalwereld is heel open geworden, waardoor je te maken krijgt met spelers, managers, clubs en directeuren in allerlei verschillende landen. Het gaat om relaties en netwerken opbouwen over de hele wereld."



Toch zijn er bepaalde facetten die nooit zullen veranderen. Bijvoorbeeld het gebruik van de media. Transferdeals kunnen vaak een kat-en-muisspel zijn, waarbij een deel van alle manoeuvres wordt uitgevoerd op de laatste pagina's van de kranten, op Sky Sports of via de online voetbalmedia.



"Het is meestal niet zo handig om als zaakwaarnemer in het openbaar over een cliënt te spreken", aldus Robinson. "Maar om Mino Raiola als voorbeeld te noemen; hij gebruikt de media juist als een kanaal om een situatie te beïnvloeden."



"Neem de situatie rond Paul Pogba. Raiola gaf een oordeel wat in zijn ogen het beste is voor de speler. Als de speler weg wil bij en als Raiola dat publiekelijk namens de speler laat merken, kan dat een impact hebben op de situatie. Terwijl er veel media-aandacht is voor spelers, wordt het perspectief beïnvloed als een zaakwaarnemer de ambities van zijn cliënt vertegenwoordigt en zo de schijnwerpers van de speler wegneemt. Dat heeft extra relevantie als er uiteindelijk geen deal komt."

Natuurlijk zijn zaakwaarnemers niet de enigen die kunnen manipuleren met PR. Robinson haalt twee voorbeelden van deze zomer aan die met hebben te maken: het bod van The Gunners op Wilfried Zaha en het statement over aanvoerder Laurent Koscielny, die vanwege zijn vertrekwens weigerde mee te gaan naar de tournee in de Verenigde Staten.



"In Koscielny's geval lijkt het bijna een laatste redmiddel, het laatste wat hij zou kunnen doen. De diplomatische weg heeft geen oplossing opgeleverd en dus gooit hij het over een andere boeg."



"Geen enkele club wil een ongelukkige speler en als die speler een giftige omgeving creëert, vooral als hij een invloedrijke speler is, kan dat het werk van de manager ondermijnen."



"Wat Koscielny nu doet is fundamenteel verkeerd, maar hij gaat tot het uiterste om te krijgen wat volgens hem het beste is voor hem en zijn gezin. Om dezelfde reden, door het geschil openbaar te maken, beïnvloedt Arsenal de publieke perceptie van de situatie. Ik denk dat de kans daardoor groter is dat er een oplossing komt."



Over Zaha voegt Robinson toe: "Arsenal heeft de media gebruikt om impact te hebben op de speler en zijn zaakwaarnemers. Om te proberen de weegschaal te laten kantelen naar een grotere kans op een transfer. Clubs hanteren voortdurend die tactiek. Soms werkt het en soms niet."



De huidige transferperiode in de Premier League sluit aanstaande donderdag en een aantal langlopende deals zijn nog steeds niet afgerond. Verwacht Robinson een drukke week?



"Het einde van een transfer window lijkt in zekere zin op een deel van de huizenmarkt", zegt hij. "Hoe verder je richting het einde van het hele proces gaat, hoe meer je 'gegijzeld' wordt door wat er boven je gebeurt."



"Neem Manchester United en Harry Maguire. Ze onderhandelen met en die club heeft een vervanger op het oog voor het geval de transfer van Maguire doorgaat. Naar verluidt is dat Lewis Dunk van . In dat geval zal Brighton ook potentiële vervangers hebben bekeken, net als de club waar men die vervanger weghaalt, enzovoort."



"Daardoor zie je dat clubs vlak voor de deadline de markt op gaan om binnen de tijd nog deals te sluiten. Fans vragen zich soms af waarom ze zo lang hebben gewacht, maar vaak hebben ze dat helemaal niet gedaan. De clubs hadden gewoon te maken met gebeurtenissen die nog niet hadden plaatsgevonden. Ze hebben geen controle over de hele situatie."



"Het kan veeleisend zijn", voegt Robinson toe, "wanneer je een deal hebt opgezet en het dan ineens toch afketst. Maar je leert om te compartimenteren en verschillende situaties te accepteren. Je beperkt het risico waar dat mogelijk is. En uiteindelijk is het je rol om de beste belangen van je cliënt te behartigen."