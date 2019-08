'Primeur' in Rotterdam: "Ik ben totaal niet trendgevoelig, dit voelde goed"

Henk Fraser doet het vooralsnog goed met Sparta Rotterdam in de Eredivisie.

De promovendus heeft in de eerste twee wedstrijden vier punten gepakt en beleven zodoende een uitstekende start van het nieuwe seizoen. Fraser verraste menigeen door voorafgaand aan de voetbaljaargang twee aanvoerders te benoemen: Bryan Smeets en Adil Auassar.

In gesprek met de Volkskrant legt de trainer uit waarom hij juist twee spelers heeft aangewezen voor de functie. "Ik ben totaal niet trendgevoelig, ik volg als coach gewoon steeds meer mijn gevoel. Dit voelde goed", aldus Fraser, die echt niet uit was op een primeur in de .

Volgens de krant is het een noviteit om het aanvoerderschap te delen. "Een aanvoerder denkt vaak dat hij altijd speelt. Bij mij werkt dat niet zo. Met deze constructie maak je dat al duidelijk", stelt de coach.

Fraser geeft aan dat de twee aanvoerders elkaar ook kunnen helpen, bijvoorbeeld als de ene speler niet lekker in vorm is en vooral bezig is met zijn eigen spel. "De ander kan het coachen dan wat meer oppakken", aldus Fraser. Smeets en Auassar zijn blij met de benoeming, maar blijven realistisch. "Een band is maar een band", laat Auassar weten.

"Ik vind dat we het met zijn allen moeten doen. Natuurlijk voel ik meer verantwoordelijkheid, maar die pakte ik volgens mij altijd al", aldus de routinier. "Adil en ik zijn niet de mannetjes in de groep, we zijn denk ik wel vrij constant", vult teamgenoot Smeets aan. "We vinden dat je normaal gedrag moet vertonen op het veld en ernaast en zullen jongens daarop aanspreken."