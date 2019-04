Primeur in Ligue 1: voor het eerst vrouwelijke scheidsrechter

De Franse voetbalbond heeft voor het eerst in de voetbalgeschiedenis een vrouwelijke scheidsrechter gekozen voor een wedstrijd uit Ligue 1.

Stéphanie Frappart heeft zondag de leiding bij de wedstrijd tussen SC en . De 35-jarige Française werd in 2014 al de eerste vrouwelijke arbiter in Ligue 2 en nu mag ze dus ook debuteren op het hoogste niveau. De aanstelling van Frappart maakt deel uit van de voorbereiding op het WK voor vrouwen in 2020, dat door de Fransen georganiseerd wordt.



De Franse bond heeft van de FIFA het verzoek gekregen om de arbiters 'op de beste manier' voor te bereiden op dat toernooi. Daarbij ligt de focus onder meer op het gebruik van de VAR, die net als in ook op het WK zal worden gebruikt. Amiens, de club waar Erik Pieters momenteel speelt, staat slechts drie punten boven de gevarenzone. Tegenstander Strasbourg is de nummer tien van ranglijst.



Frappart is dus de eerste vrouwelijke hoofdscheidsrechter, maar niet de eerste official in Ligue 1. Nelly Viennot was namelijk meer dan tien jaar assistent-scheidsrechter, vanaf 1996 tot haar 'pensioen' in 2007. Viennot haalde ooit de shortlist van 82 assistent-scheidsrechters om als één van de zestig officials gekozen te worden voor het WK van 2006 in Duitsland. Vanwege een te slechte sprinttest mocht ze echter niet mee. Geen enkele vrouw was ooit dichter bij een rol als official op een WK voor mannen.