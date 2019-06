Prijzenpakker uit Oekraïne wordt nieuwe trainer Kluivert en Karsdorp

Paulo Fonseca is de nieuwe trainer van AS Roma, zo maken i Giallorossi dinsdagochtend bekend via de officiële kanalen.

De 46-jarige Portugees is daarmee de opvolger van interim-trainer Claudio Ranieri, die op zijn beurt de in maart ontslagen Eusebio Di Francesco verving. Fonseca komt over van de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk en heeft voor twee seizoenen, inclusief een optie voor nog een jaar, getekend in Rome.

"We zijn blij dat we Paulo bij de club mogen verwelkomen. Paulo is een jonge, ambitieuze coach met internationale ervaring, een winnaarsmentaliteit en hij staat bekend om zijn dappere en aanvallende ideeën over voetbal, waar onze fans van zullen gaan genieten", reageert voorzitter Jim Pallotta opgetogen. "Vanaf het eerste moment dat ik hem sprak, liet hij meteen weten graag naar Roma te willen komen. Hij was enthousiast over het aangaan van een nieuwe uitdaging om een team op te zetten waar de fans trots op kunnen zijn."



Fonseca verdedigde als speler de kleuren van clubs als , Belenenses en Vitória Guimarães en werkte als trainer in Portugal bij onder meer Rio Aves, Paços de Ferreira, Porto en . De oud-verdediger zwaaide sinds 2016 de scepter bij Shakhtar en werd in de afgelopen drie seizoenen kampioen van Oekraïne, terwijl ook drie jaar op rij de beker werd gewonnen. In 2017 mocht Fonseca bovendien de Oekraïense Super Cup in zijn prijzenkast bijzetten.



De oefenmeester kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de werkgever van onder meer Justin Kluivert en Rick Karsdorp: "Ik ben erg blij dat ik ben aangesteld als de nieuwe coach van en ik wil het gehele bestuur bedanken voor de kans die mij wordt geboden. Ik ben enthousiast en gemotiveerd door de uitdaging die op ons wacht en ik kijk ernaar uit om naar Rome te verhuizen, waar ik onze fans kan ontmoeten en aan de slag kan gaan. Ik geloof dat we samen iets speciaals kunnen creëren."