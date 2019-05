President van LaLiga: "PSG en Manchester City ruïneren het Europese voetbal"

Javier Tebas, de president van LaLiga, heeft uitgehaald naar Paris Saint-Germain en Manchester City en de manier waarop die clubs aan hun geld komen.

is eigendom van Sheikh Mansour, een lid van de koninklijke familie van de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Paris Saint-Germain, met Qatar Sports Investments als eigenaar, is de laatste jaren succesvol in eigen land dankzij enorme investeringen. Tebas vindt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere clubs.



"Het probleem met en City is dat ze allebei worden gerund door een staat. De ene met benzinegeld en de andere met gas", sprak de Spanjaard tijdens de Business of Football-top van de Financial Times. "De schade voor het Europese voetbal is groot, omdat die clubs de markt opblazen, zodat andere clubs belachelijke salarissen moeten betalen om hun spelers te behouden."



"Sommige clubs maakt het helemaal niks uit wat hun werkelijke inkomsten zijn, want als ze een speler willen kopen, krijgen ze toch geld van de staat. Andere clubs worden daardoor gedwongen om de economische grenzen op te zoeken", aldus Tebas. "De hele Europese voetbalstructuur wordt verstoord."



Volgens de president van LaLiga heeft het weinig meer met sport te maken. "Die clubs worden steeds meer speelgoed, een speelbal van een staat." Tebas is dan ook geen voorstander van een Europese Super League voor de rijkste clubs van het continent. "Want de toekomst van het professionele Europese voetbal loopt gevaar. Dit is gewoon niet leuk meer."