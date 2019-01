President reageert op transferwens Depay: "Dat kan mij wel bekoren"

Memphis Depay gaf onlangs in een interview met Helden aan dat hij komende zomer Olympique Lyon graag wil inruilen voor een Europese topclub.

Jean-Michel Aulas, president van de Franse club, vindt het niet erg dat de 24-jarige aanvaller zijn ambities uit en is bereid mee te werken bij een goede aanbieding.



" Memphis Depay wil Lyon deze zomer verlaten ", zo lepelt Aulas in zijn bericht op Twitter een krantenkop op. "Hij is van Manchester United gekomen om progressie te boeken bij Olympique Lyon. Hij is bij ons een van de beste spelers in Europa geworden. Nu wil hij nog een keer een transfer maken, naar de top vier en dat kan mij wel bekoren."



Eerder liet de 43-voudig Oranje-international zich al ontvallen dat Real Madrid op zijn lijstje staat en dat is nog niet veranderd. "Lyon is een grote club, maar behoort niet tot de vijf beste van Europa. Ik wil naar een club als Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain of Bayern München... Ik wil naar een stad die bij me past en een club die bij me past, naar een ploeg die echt wil voetballen."



"Ik praat altijd over Real Madrid, een koninklijke club. Witte shirts met goud, gruwelijk. Maar ik focus me op het nu bij Lyon en dan zien we wel waar ik terechtkom", stelde Depay, die nog tot medio 2021 vastligt in Frankrijk. De voormalig aanvaller van PSV heeft tot op heden 33 keer gescoord en 37 keer een assist afgeleverd in 97 wedstrijden voor les Gones .