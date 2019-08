President LaLiga: "Neymar is niet zo belangrijk als Messi"

Javier Tebas, de president van LaLiga, staat positief tegenover een terugkeer van Neymar in de Spaanse competitie.

De Braziliaan wordt de hele transferzomer al gelinkt aan en . Tebas zou Neymar graag weer terugzien op de Spaanse velden. "Ja, natuurlijk. Met zijn kwaliteiten hoort hij bij de drie beste spelers ter wereld. Het zou belangrijk zijn voor LaLiga als hij terugkomt, al zou het niet bepalend zijn voor de competitie", sprak hij tegen Marca.

"Een speler als Neymar zorgt ervoor dat LaLiga wordt gevolgd in landen waar ze Neymar in de gaten houden. Maar hij is geen essentieel element, zelfs Cristiano Ronaldo was dat niet", ging Tebas verder. "Lionel Messi is echter wel een essentieel element, wat hij hoort bij het erfgoed van LaLiga."

Barcelona gaf deze zomer al miljoenen uit aan onder meer Frenkie de Jong en Antoine Griezmann, terwijl Real Madrid de portemonnee trok voor spelers als Eden Hazard, Luka Jovic en Rodrygo. Met het oog op de Financial Fair Play lijkt het voor beide topclubs lastig om ook nog Neymar te contracteren, maar Tebas gelooft dat het mogelijk is.

"Als zij geïnteresseerd zijn in Neymar, dan is dat omdat een transfer mogelijk is." De 27-jarige Braziliaan speelde tussen 2013 en 2017 al 186 officiële duels voor Barça, waarin hij 105 keer trefzeker was. In die periode wonnen de Catalanen onder meer drie landstitels en de .

Volgens Mundo Deportivo is een zware delegatie van Barcelona naar Parijs gevlogen om een nieuw bod op tafel te leggen voor Neymar. De Spaanse kampioen zou nu Ousmane Dembélé bij de deal willen betrekken.