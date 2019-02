President Atlético: "Ronaldo heeft drie keer de Champions League gewonnen, niet vijf!"

Cristiano Ronaldo benadrukte woensdag in Madrid twee keer hoeveel Champions Leagues hij won, maar de president van Atlético Madrid spreekt hem tegen.

Ronaldo ging met Juventus met 2-0 onderuit bij Atlético Madrid, in de achtste finales van het miljoenenbal. De Portugees, die nauwelijks in het stuk voorkwam, gebaarde in de eerste helft naar het thuispubliek hoe vaak hij het toernooi al wist te winnen. Vier keer pakte hij de titel met Real Madrid, waarvan tweemaal in een finale tegen Atlético, en één keer in dienst van Manchester United.



Na de wedstrijd waarin Ronaldo voortdurend werd uitgejouwd door de Madrileense fans, liep hij chagrijnig door de mixed zone. "Ik heb vijf Champions Leagues, jullie geen één." Enrique Cerezo vond het nodig om de superster van repliek te dienen. "Hij heeft 'm helemaal niet vijf keer gewonnen, maar drie keer. De overige twee tegen Atlético heeft hij niet echt gewonnen", sprak Cerezo tegen Radio CRC.



"Wie die twee finales wel won? Dat zeg ik in het volgende interview." Atlético Madrid en Real Madrid ontmoetten elkaar in de finale van 2014, waarin Real na verlenging met 4-1 won. Ronaldo maakte het laatste doelpunt vanuit een strafschop. Twee jaar later kwam het op een strafschoppenserie aan en Ronaldo benutte de winnende.



Overigens kreeg woensdag niet alleen Ronaldo de aandacht op zich gevestigd, want Diego Simeone viel op met de manier waarop hij het eerste doelpunt van zijn team vierde. De Argentijn draaide zich om naar het publiek en greep zijn kruis vast. "Ik wilde tegen onze fans zeggen dat we ballen hebben", verklaarde Simeone na afloop.