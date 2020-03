Premier League vanwege coronavirus definitief stilgelegd tot 3 april

De Premier League is definitief stilgelegd tot tenminste 3 april, zo heeft de Engelse voetbalbond laten weten in een officiële verklaring.

De beslissing is vrijdag genomen tijdens een spoedoverleg van alle clubs op het hoogste niveau. Er was onrust ontstaan nadat donderdagavond laat meldde dat manager Mikel Arteta is besmet met het coronavirus, terwijl met dezelfde melding kwam over Callum Hudson-Odoi.

Ook de overige profdivisies in Engeland, dus de Championship, League One en League Two, liggen voorlopig stil, zo is wereldkundig gemaakt. Na afloop van de stillegging op 4 april wordt wederom gedetailleerd naar de situatie rondom het coronavirus gekeken.

De FA wil in alle gevallen voorkomen dat de gezondheid van de spelers en trainers in gevaar komt. Over het definitief stopzetten van deze voetbaljaargang wordt nog niet gesproken. In totaal zijn er zeven clubs in de Premier League die melding hebben gemaakt van besmetting met het coronavirus.

Meer teams

Uitvoerend directeur Richard Masters van de FA richt zich in eerste instantie tot Arteta en Hudson-Odoi, die donderdag kregen te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus. "We wensen ze beterschap, dat geldt overigens voor iedereen die is besmet."

"Deze situatie heeft zich nog niet eerder voorgedaan. We werken dan ook nauw samen met de clubs, de Britse regering, de FA en EFL. De gezondheid van de spelers, trainers en supporters heeft de hoogste prioriteit."

Het is de bedoeling dat de wedstrijden die voor de komende drie weken zijn afgelast op een later tijdstip worden ingehaald. De aankomende interlands van Engeland tegen Italië (27 maart) en Denemarken (31 maart) zijn ook van de kalender gehaald, voegt de FA daaraan toe.

Beide duels zouden op Wembley worden gespeeld. Daarnaast komen ook de andere vertegenwoordigende elftallen van Engeland voorlopig niet in actie. Het elftal van bondscoach Gareth Southgate speelt op het EK tegen Kroatië, Tsjechië en een land dat zich via de play-offs kwalificeert.

Door de uitbraak van het coronavirus is het echter twijfelachtig of het EK deze zomer wel doorgaat. L'Équipe meldt dat de UEFA het eindtoernooi wil verplaatsen naar de zomer van 2021.