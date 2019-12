Premier League-ster crasht verkleed als sneeuwpop met Lamborghini

Michail Antonio heeft een bizarre kerst achter de rug.

leed donderdag een kostbare nederlaag in het uitduel met (2-1). The Hammers kwamen nog wel op voorsprong via Robert Snodgrass, maar dolven door doelpunten van Cheikhou Kouyaté en Jordan Ayew alsnog het onderspit op Selhust Park. Michail Antonio maakte de negentig minuten vol bij West Ham, maar kende wel een zeer onstuimige voorbereiding op de wedstrijd.

Antonio was gisteravond, op eerste kerstdag, namelijk in Londen betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval. De Engelse aanvaller crashte omstreeks 18:30 uur met zijn Lamborghini in de voortuin van de twintigjarige Kia Rosina.

Zij doet een dag later in gesprek met The Athletic haar verhaalt en onthult dat de 29-jarige Antonio een zeer opvallende outfit droeg. "Hij was verkleed als sneeuwpop", zo vertelt zij. Dat laatste lijkt hoe dan ook te kloppen, aangezien Antonio enkele uren ervoor zelf een foto had gedeeld via Instagram van zijn outfit.

Naar verluidt raakte Antonio van de weg met zijn Lamborghini, waarna hij op een verkeersbord botste en een tuinmuur raakte. Rosina omschrijft het geluid dat de crash maakte als een 'massive bang'. Via Twitter voegt zij daaraan toe dat de impact 'gestoord' was. "Zijn snelheid moet rond de tachtig mijl per uur (ongeveer 130 kilometer per uur, red.) zijn geweest."

Van een misdrijf lijkt geen sprake, want er loopt geen politieonderzoek naar de crash. Antonio kwam er zelf zonder fysiek leed van af en behoefde geen medische behandeling. Sterker nog: de bonkige Engelsman begon een dag later in de basis bij West Ham voor de uitwedstrijd tegen Crystal Palace en was uiteindelijk zelfs verantwoordelijk voor de assist bij de 0-1 van Snodgrass.