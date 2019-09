Premier League-sensatie verpest debuut van Van 't Schip als bondscoach

John van 't Schip heeft op een weinig succesvolle manier gedebuteerd als bondscoach van Griekenland.

De Grieken gingen in de EK-kwalificatiecyclus met 1-0 onderuit in en tegen Finland, door een doelpunt van Teemu Pukki. Denemarken en Zweden boekten tegelijkertijd comfortabele overwinningen op Gibraltar en de Faeröer.

Finland - Griekenland 1-0

Tijdens zijn debuut ruimde John van ’t Schip bij Griekenland een basisplaats in voor Marios Vrousai, terwijl zijn ploeggenoot van Vangelis Pavlidis op de reservebank zat. Met vier punten uit vier wedstrijden wachtte de nieuwe bondscoach vooraf een loodzwaar karwei om de Grieken nog naar het EK te loodsen. Aan de zijde van Finland trof Van ’t Schip een man in vorm met Teemu Pukki, die dit seizoen reeds vijf keer scoorde in vier Premier League-wedstrijden.

De spits van Norwich City is uitstekend aan de jaargang begonnen en bracht de thuisploeg na 52 minuten spelen op voorsprong vanuit een strafschop. Van ’t Schip bracht Pavlidis in de slotfase nog binnen de lijnen, maar dat mocht niet meer baten. Finland nestelt zich zodoende steviger op de tweede plaats in de Groep J, achter Italië.

Faeröer - Zweden 0-4

De Zweden hadden de wedstrijd op de noordelijke eilandengroep al snel beslist. Binnen een kwartier had Alexander Isak er al twee doelpunten inliggen: na twaalf minuten was de spits van met het hoofd trefzeker, terwijl hij kort daarna met een bekeken schot de score verdubbelde. Na 23 minuten spelen gooiden de bezoekers het duel definitief in het slot. Victor Lindelöf kreeg de bal terug na een afgeslagen corner en schoot volledig vrijstaand de 0-3 tegen de touwen. Voor rust liep Zweden nog verder uit, doordat Robin Quaison alle ruimte kreeg in het strafschopgebied. In de tweede helft nam Zweden gas terug, waardoor er geen doelpunten meer vielen en de 0-4 stand op het scorebord bleef.

Gibraltar - Denemarken 0-6

Voormalig Ajacieden Lasse Schöne en Kasper Dolberg begonnen bij Denemarken op de reservebank. In Gibraltar kwamen de Denen al na zes minuten spelen op voorsprong. Robert Skov kopte op aangeven van Christian Eriksen de openingstreffer tegen de touwen. Het was de middenvelder van die Denemarken vervolgens zelf op een ruimere marge bracht, door voor en na rust een strafschop te benutten. In de slotfase liep Denemarken nog uit naar een ruime marge. Na een fraaie knal van Thomas Delaney bepaalde Christian Gytkjaer met een dubbelslag de eindstand op 0-6.