Premier League-salaris stijgt hard; Barcelona keert hoogste bedragen uit

Het gemiddelde salaris in de Premier League ligt voor het eerst hoger dan drie miljoen pond per jaar, omgerekend zo'n 3,5 miljoen euro.

Dat blijkt een onderzoek van Global Sports Salary . Het gemiddelde salaris per week ligt op ruim 71.000 euro, een bedrag dat de afgelopen twee jaar met 11.000 euro is gestegen. In Engeland is de club die het hoogste bedrag kwijt is aan salarissen. Daar verdienen de spelers gemiddeld 157.000 euro per week, exclusief bonussen.

De hoogste salarissen ter wereld worden volgens het onderzoek van GSS uitgedeeld bij . Het gemiddelde salaris bij de Spaanse grootmacht ligt op een slordige elf miljoen euro.

Dat gemiddelde wordt overigens sterk omhoog gehaald door Lionel Messi. Door een deal die in 2018 werd gesloten ontvangt de Argentijnse aanvaller jaarlijks circa 58 miljoen euro van de club, zo blijkt uit het onderzoek. Het onderzoek richtte zich op 350 clubs en 10.070 sporters van de grootste sporten ter wereld.

eindigt met een gemiddeld salaris nipt achter Barcelona, met een een gemiddeld jaarsalaris van 10,4 miljoen euro. Daarachter staat met een bedrag van 9,5 miljoen euro.

Waar de hoogste salarissen worden betaald in het voetbal, verdienen ook de baskerballers uit de NBA miljoenen. Vijftien van de top twintig clubs komen uit het Amerikaanse basketbal. De top twintig wordt verder aangevuld door Paris Saint-Germain en Manchester City.

is met afstand de best betalende club in de Franse . Het gemiddelde salaris bij de koploper van de Ligue 1 is 8,3 miljoen euro. volgt op de tweede plaats met een gemiddeld salaris van 2,7 miljoen euro.

betaalt in de de hoogste salarissen. Der Rekordmeister heeft een salarishuis waarbij het gemiddelde op een bedrag van 7,6 miljoen euro per jaar ligt.