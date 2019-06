Premier League lonkt voor Van Bronckhorst: "Natuurlijk heeft hij interesse"

Giovanni van Bronckhorst staat volgens diverse Engelse media op het lijstje bij Newcastle United.

De oefenmeester vertrok na afgelopen seizoen bij en staat open voor een nieuwe klus als trainer in het buitenland. Zaakwaarnemer Guido Albers stelt dat Van Bronckhorst een dienstverband in de Premier League zeker ziet zitten.



"Ik denk dat de geruchten wat aan de vroege kant zijn. Niemand van de club heeft gesproken met Gio. Maar ik denk dat iedere trainer ter wereld interesse heeft om aan de slag te gaan in de Premier League. Als een club als Newcastle hem een kans biedt, dan heeft hij natuurlijk interesse", zegt Albers in gesprek met The Chronicle.



"Het is een geweldige club met een geweldige supportersschare. Maar het is aan de club om te beslissen wat ze gaan doen. Giovanni is vertrokken bij Feyenoord. Hij streed met een beperkt budget, maar won wel de (in 2017, red.) terwijl en meer middelen hebben. Hij had een geweldige relatie met de fans, de spelers, de media en de stad. Hij is klaar voor een nieuwe uitdaging."



Van Bronckhorst is naar verluidt niet de enige kandidaat bij the Magpies. Ook Claudio Ranieri wordt gelinkt aan de functie, terwijl eerder José Mourinho, Steve Bruce, David Moyes en Arsène Wenger al in verband werden gebracht met een dienstverband op St. James' Park. Rafael Benitez heeft de club inmiddels na ruim drie jaar verlaten.