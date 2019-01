Premier League-kraker is prooi voor Arsenal dankzij flitsende start

Arsenal heeft de kraker in de Premier League met stadsgenoot Chelsea zaterdagavond in zijn voordeel weten te beslissen.

De formatie van coach Unai Emery scoorde in het eigen Emirates Stadium tweemaal in de eerste helft en gaf de voorsprong na rust niet meer uit handen: 2-0. Chelsea behoudt zijn vierde plaats in de Premier League voorlopig, maar heeft nu nog maar drie punten meer dan zowel Arsenal als Manchester United. De achterstand op koploper Liverpool is voor the Blues opgelopen tot dertien punten.

Arsenal had voor eigen publiek wat goed te maken na de 1-0 nederlaag die het vorige week leed op bezoek bij West Ham United en het begin van de ploeg mocht er absoluut wezen. The Gunners overrompelden Chelsea in de openingsfase en kregen via Pierre-Emerick Aubameyang en Laurent Koscielny uitstekende kansen om te scoren. Aubameyang schoot na voorbereidend werk van Alexandre Lacazette uit kansrijke positie naast, terwijl Koscielny van dichtbij op Kepa Arrizabalaga kopte. De Spaanse doelman hield Chelsea zo op de been, maar na de hoekschop die volgde op de kans van Koscielny moest hij alsnog capituleren.



Lacazette werd in het strafschopgebied bereikt door Héctor Bellerín, waarna hij Marcos Alonso van zich afhield en knap raak schoot in de korte hoek: 1-0. Via Pedro had Chelsea vervolgens vrijwel onmiddellijk wat terug kunnen doen, maar zijn lob zeilde rakelings voorbij het doel van Bernd Leno. Chelsea leek daarna beter in de wedstrijd te komen, maar zes minuten voor rust moest het team van manager Maurizio Sarri voor een tweede maal vissen. Sokratis Papastathopoulos bracht de bal op goed geluk in het strafschopgebied, waarna Koscielny met de schouder voor de 2-0 zorgde. Antonio Rüdiger trof daarna nog de paal, waardoor Arsenal met een riante voorsprong aan de thee kon.



Het elftal van Emery kon het initiatief in de tweede helft zodoende aan Chelsea laten. The Blues maakten onder aanvoering van sterspeler Eden Hazard jacht op het doel van Leno, maar de Duitse sluitpost werd in het eerste kwartier na de onderbreking nauwelijks getest. Aan de overzijde misten voorzetten van Sead Kolasinac en Bellerín precisie, waardoor Chelsea in leven werd gehouden door Arsenal. Sarri bracht in het laatste halfuur Ross Barkley, Olivier Giroud en Callum Hudson-Odoi als invallers binnen de lijnen, maar een ommekeer zat er eigenlijk geen moment in voor de blauwhelmen. Smet voor Arsenal op de overwinning was het uitvallen van Bellerín met ogenschijnlijk een ernstige blessure.