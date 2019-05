Premier League-drietal jaagt op Nice-doelman Benítez

OGC Nice-doelman Walter Benítez staat in de belangstelling van drie Premier League-clubs, zo heeft Goal begrepen.

heeft schijnbaar de beste papieren om zich te verzekeren van de diensten van de Argentijn, terwijl ook en in de race zijn voor zijn handtekening.

De afwezigheid van Benítez op de shortlist van kandidaten voor Doelman van het Jaar heeft voor veel opschudding gezorgd in Frankrijk, waarbij velen geloven dat de 26-jarige goalie veel beter presteerde dan de gekozen genomineerden.

Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain), Benjamin Lecomte ( ), Anthony Lopez (Olympique Lyonnais), Mike Maignan ( OSC) en Edouard Mendy (Stade de ) zijn allemaal kanshebbers voor de prijs, maar een vluchtige blik op de statistieken van Benítez wijzen uit dat hij ook een kanshebber zou moeten zijn.

De voormalig jeugdinternational van Argentinië heeft tot nu toe het hoogste reddingsperscentage in de Ligue 1 met 81 procent en bracht reddingen bij drie van de vijf strafschoppen tijdens het seizoen 2018/19.

De prestaties van Benítez zijn natuurlijk niet helemaal onopgemerkt gebleven, waarbij Goal de interesse van de Engelse clubs Wolverhampton, Newcastle en Crystal Palace kan onthullen.

Het is de grote wens van de doelman om Argentinië op een hoog podium te vertegenwoordigen en nu hij nog slechts een contract voor één jaar heeft aan de Franse zuidkust, overweegt hij zijn opties en het gevoel is dat een transfer naar de Premier League goed zou zijn om hem zichtbaarder te maken.

Benítez is gelukkig in Nice, die de onbetwiste nummer 1 van de club is, maar het is duidelijk dat de voorwaarden die zijn opgenomen in het huidige aanbod van de club voor een verlenging van zijn contract de Argentijn en zijn vertegenwoordigers niet zijn bevallen.

Een zomers vertrek zou trainer Patrick Vieira waarschijnlijk niet verbazen, die inziet dat de beslissing van de doelman ongetwijfeld zal worden aangespoord door zijn aspiraties om voor Argentinië te spelen. "Ik hoop dat Walter wordt opgeroepen voor het nationale team", zei de Fransman onlangs.