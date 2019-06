Poyet steunt Sarri: "Hij heeft het in mijn ogen heel goed gedaan"

Gus Poyet hoopt dat Maurizio Sarri volgend seizoen ook op de bank zit bij Chelsea. De Italiaan is in beeld om de nieuwe trainer van Juventus te worden

Sarri volgde vorig jaar zomer Antonio Conte op op Stamford Bridge, nadat hij drie succesvolle jaren in de bij SSC . Gedurende het seizoen kreeg de zestigjarige manager de nodige kritiek en werd er op een gegeven moment gesproken over een ontslag. Sarri wordt naar verwachting de opvolger van Massimiliano Allegri bij deze zomer.

"Sarri heeft het in mijn ogen heel goed gedaan", vertelt Poyet in gesprek met talkSport . "Ik weet dat we eerder in het seizoen spraken over de stijl van voetbal, over Sarriball, bla, bla, bla. Maar uiteindelijk eindigde hij als derde achter de twee beste teams gedurende vele, vele jaren in de Premier League. Hij won de en stond in de finale van de League Cup, die ze verloren na strafschoppen. Dus het was niet zo slecht."

"Ik weet niet zeker of het is die wil dat hij vertrekt, of dat hij zelf wil vertrekken. Het lijkt mij dat hij genoeg heeft van de kritiek die hij heeft gekregen voor zijn geleverde werk en eigenlijk is hij degene die wil vertrekken. Ik? Ik wil dat Sarri blijft. Gezien de resultaten, denk ik dat het een goede optie is om hem nog een jaar te hebben. Maar ik heb het gevoel dat hij er genoeg van heeft. Ik hoop het echter niet."

Derby County-manager Frank Lampard is in beeld om Sarri op te volgen bij Chelsea, nadat hij een sterk debuutseizoen kende op Pride Park. "Ik vind het een mooie baan en als hij de kans krijgt moet Frank 'm met beide handen aangrijpen. Het is een zeldzame kans en het is een goede optie. Hij kent de club, hij kent de politiek binnen de club en hij weet dat je een andere manier van spelen nodig hebt."