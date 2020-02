Potentiële opvolger Ziyech bevestigt interesse Ajax: "Ik weet ervan"

Ajax raakt Hakim Ziyech aan het einde van dit seizoen vrijwel zeker kwijt aan Chelsea.

Daarom zoekt de Amsterdamse club achter de schermen alvast naar een opvolger voor de creatieve middenvelder.

Juan Fernando Quintero werd in een eerder stadium al in verband gebracht met een overstap naar de Johan Cruijff ArenA en de Colombiaanse middenvelder van bevestigt nu ook daadwerkelijk dat hij gevolgd wordt door .

Mike Verweij van De Telegraaf bevestigde vorige maand via Twitter al dat Quintero is aangeboden bij Ajax. De Amsterdamse club zag op dat moment echter nog geen brood in de komst van de 27-jarige Colombiaan, gezien de vraagprijs.

Meer teams

Onduidelijk is of de vraagprijs van River Plate op dit moment nog altijd een obstakel vormt voor Ajax, maar zeker lijkt dat de club Quintero nog altijd nadrukkelijk volgt.

"Ik weet ervan. Het bestuur en de trainer weten er ook van", laat Quintero woensdag optekenen door diverse Argentijnse media.

Lees beneden verder

"Maar het belangrijkste is dat ik nu nog bij River Plate speel. Ik ben tevreden en ik ben nog steeds blij om hier te zijn. Maar als ik vertrek, zullen we daar samen goed over praten."

Journalist Victoria Najda van het Argentijnse medium Radio Del Plata wist in januari te melden dat Ajax een bod van vijftien miljoen euro had neergelegd bij River Plate voor Quintero, maar de Argentijnse grootmacht lijkt meer te verlangen voor de aanvallende middenvelder.

Quintero is vanwege een ontsnappingsclausule in zijn contract naar verluidt wel voor 22 miljoen euro op te pikken bij River Plate.