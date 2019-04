Potentiële opvolger Tagliafico loopt rond in Eredivisie: "Ik kan het niveau aan"

Door het dreigende vertrek van Nicolás Tagliafico moet Ajax komende zomer wellicht op zoek naar een nieuwe linksback.

De Argentijn werd in januari 2018 weggehaald bij , maar volgens Thomas Ouwejan zou directeur spelersbeleid Marc Overmars ditmaal dichter bij huis kunnen toeslaan. De vleugelverdediger van denkt het niveau in de Johan Cruijff ArenA aan te kunnen, vertelde hij zondag bij De Tafel van Kees .

De 22-jarige linkspoot werd door onder meer Hans Kraay jr. aan de tand gevoeld over een eventuele overstap naar Amsterdam. "Ik denk dat ik het niveau aankan", stelde de mogelijke opvolger van Tagliafico. De Argentijns international ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij , maar staat op het verlanglijstje van onder meer . Eind vorige maand maakte TyC Sports melding van een bod van veertien miljoen euro uit Madrid, dat door Ajax zou zijn afgewezen.



Ouwejan kwam Tagliafico onlangs nog tegen, toen AZ in eigen stadion van Ajax wist te winnen (1-0). "Ik vind Tagliafico een voorbeeld, zeker in defensief opzicht. Al denk ik dat ik aanvallend iets meer kan brengen", vertelde de linkervleugelverdediger, die in de jeugdopleiding vooral als middenvelder speelde. Op 10 december 2015 maakte hij in het -duel bij Athletic Club echter zijn debuut als linksback en inmiddels is Ouwejan haast niet meer weg te denken uit basiself van trainer John van den Brom.



Nadat Ouwejan in 2007 overkwam van De Foresters uit Heiloo, speelde hij acht jaar in de jeugdopleiding van AZ. Met de beloften was hij actief in de Tweede Divisie en inmiddels heeft de jeugdinternational van Oranje al 88 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. Met een vertrek uit Alkmaar is hij op dit moment nog niet bezig. "Mijn zaakwaarnemer laat mij nu een beetje met rust om dit seizoen goed te eindigen. In de zomer zullen we wel contact hebben."