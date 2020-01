Positieve update over Blind: "Hij is begonnen met zijn trainingsprogramma"

Danny Blind is zaterdagmiddag met een positieve update naar buiten getreden over zijn zoon Daley Blind.

Vorige maand werd bij de verdediger van een hartspierontsteking geconstateerd, waarna direct werd gevreesd voor zijn carrière. Zijn vader Danny bevestigt bij Ziggo Sport dat Daley Blind gezond is en werkt aan een terugkeer op het veld.

"Het gaat op zich goed. Hij is weer begonnen met zijn trainingsprogramma", vertelt de oud-verdediger annex analist desgevraagd over de revalidatie van Daley Blind.

"Er wordt nu gewoon per dag bekeken hoe dat gaat en wat dan het vervolg moet zijn. Het wordt weer langzaam opgebouwd. Hij is weer aan het optrainen , ja."

Vrijdagmiddag werd Ajax-trainer Erik ten Hag op een persconferentie ook gevraagd naar het herstel van Blind. Ten Hag hield zich op de vlakte over de totale revalidatieperiode van Daley Blind en datzelfde doet Danny Blind.

"Ook om te voorkomen dat elke keer die vraag maar komt. Het wordt gewoon per dag bekeken. Uiteindelijk heeft iedereen wel iets in zijn hoofd, maar het lijkt me niet verstandig om daar iets over te zeggen", aldus Danny Blind, die tot slot wel bevestigt dat zijn zoon 'gezond is en werkt aan een terugkeer op het veld'.