Positieve geluiden over 'commandant' De Ligt: "Zij waren gemuilkorfd"

Juventus won woensdagavond in eigen stadion moeiteloos van Udinese en Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd.

Dankzij een 4-0 overwinning bereikte la Vecchia Signora de kwartfinale van de . De Italiaanse media zijn na afloop tamelijk positief over De Ligt, die het centrale duo met Daniele Rugani vormde.

"Waardevolle minuten voordat hij weer een duo moet gaan vormen met Leonardo Bonucci", schrijft Calciomercato, dat een 6 uitdeelt aan De Ligt. De Italiaanse tak van Eurosport geeft een half punt hoger en beoordeelt de verdediger met een 6,5.

"De Ligt heeft heel zorgvuldig verdedigd: Lukasz Teodorczyk en Ilija Nestorovski hebben geen bal gezien. Ook in aanvallend opzicht liet de Nederlander zich gelden."

Ook van Goal krijgt De Ligt een 6,5 toegekend, terwijl landgenoot Bram Nuytinck met een 4,5 als negatieve hoofdrolspeler wordt aangewezen. Calcionews24 geeft hetzelfde cijfer aan De Ligt, terwijl Juvenews een 7 uitdeelt. "In de afwezigheid van Bonucci was De Ligt de commandant van de verdediging. De aanvallers van de tegenstander waren gemuilkorfd, er was altijd een gevoel van veiligheid in de defensie."

"De Ligt moest de plek van Bonucci overnemen en deed dat erg goed. Hij speelde verfijnd en met karakter", schrijft Tuttosport over het optreden van De Ligt. De Oranje-international zag concurrent Merih Demiral afgelopen week wegvallen met een zware knieblessure, waardoor de Turks international tot het einde van het seizoen aan de kant staat.

Van Mediaset krijgt De Ligt een 6,5 voor zijn optreden. "Teodorczyk had niets in te brengen tegen De Ligt en Rugani, zij waren als een bankschroef voor hem."