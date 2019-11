Positie van Van Bommel ter discussie: "Dan is er maar één conclusie mogelijk"

PSV bevindt zich momenteel in een diepe crisis, daar de laatste zes wedstrijden op rij geen overwinning opleverden.

De positie van trainer Mark van Bommel staat ter discussie, maar René van de Kerkhof denkt niet dat hij al ontslagen moet worden. De clubicoon is echter van mening dat er wel maar één conclusie mogelijk is als het niet gaat draaien wanneer de ziekenboeg weer leeg is.

"Hoe ze het weer op de rit krijgen? Tja, als ik dat had geweten was ik zelf wel trainer geworden. Maar het is duidelijk dat ze eigenlijk niet zonder Malen en Bergwijn kunnen", zegt Van de Kerkhof in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Hij constateert dat het verval groot is sinds Donyell Malen en Steven Bergwijn geblesseerd zijn. "Als iedereen fit is, draait het aardig, maar alles wat er op de bank zit is eigenlijk niet goed genoeg voor het eerste elftal."

"Wat betreft de positie van Van Bommel moeten ze denk ik even afwachten hoe het gaat na de interlandperiode. Als hij met Malen en Bergwijn nog steeds niet weet te winnen, is er denk ik maar één conclusie mogelijk."

"Hij heeft vorig jaar veel krediet opgebouwd, maar er komt een moment dat je niet meer verder kunt samen", stelt de oud-international, die concludeert dat de rel rond het passeren van Jeroen Zoet niet geholpen heeft. "Natuurlijk mag hij hem passeren, maar om hem dan meteen derde keeper te maken is een verkeerde inschatting."

"Ik denk dat ze bij erg blij zijn met de komende interlandperiode. Die haalt even de druk van de ketel en geeft spelers met blessures de kans om weer aan te sluiten", voegt Jan Poortvliet toe. Hij stelt dat het seizoen van PSV nu al 'verloren' is.

"Een achterstand van elf punten gaat PSV niet meer goedmaken. zal heus nog wel een keer verliezen, maar niet vier keer. Wat mij betreft hoeft Van Bommel niet weg. Ik zou niet weten welke trainer het beter zou doen op dit moment."