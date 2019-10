Positie De Ligt steeds wankeler: "Zijn vertrouwen brokkelt met de minuut af"

De Italiaanse media zijn hard voor Matthijs de Ligt na diens ongelukkige hoofdrol in het uitduel van Juventus met laagvlieger Lecce (1-1).

De Nederlandse centrumverdediger gaf in de tweede helft een strafschop weg na een vermeende handsbal en stond daarmee aan de basis van het eerste puntenverlies van la Vecchia Signora in acht wedstrijden in alle competities. De beslissing van arbiter Paolo Valeri om het leder op de stip te leggen nadat de bal de hand van De Ligt beroerde, is volgens diverse kranten én trainer Maurizio Sarri discutabel.

leek op rozen te zitten nadat Paulo Dybala aan het begin van de tweede helft vanaf de strafschopstip voor de 0-1 had getekend, maar amper zes minuten later kwam Lecce alweer langszij. De Ligt kreeg de bal na een voorzet vanaf de linkerflank op de hand, waarna Valeri onverbiddelijk was en naar de stip wees. Het cadeautje werd gretig uitgepakt door Marco Calderoni, die Juventus daarmee een flinke kater bezorgde. "Een nieuwe speelronde, een nieuw penaltymoment", concludeert de Italiaanse tak van Goal over het optreden van De Ligt, die als rapportcijfer een vijf krijgt.

Kort geleden veroorzaakte De Ligt ook al een strafschop in de topper tegen . Juventus won toen alsnog met 1-2, maar sindsdien zijn de ogen in Italië gericht op De Ligt, die met de Turks international Merih Demiral niet de minste concurrent heeft. "Zijn vertrouwen brokkelt met de minuut af", veronderstelt Romeo Agresti van Goal. De Ligt is samen met Federico Bernardeschi de enige speler van Juventus die van Agresti een onvoldoende krijgt. Bernardeschi opereerde in het Stadio Via del Mare als trequartista en wordt door Agresti beoordeeld met een 4,5.

Het Italiaanse Eurosport geeft De Ligt eveneens een vijf voor zijn optreden. "Het joch heeft pech, want de bal raakte zijn hand van zeer dichtbij", klinkt het vol medelijden. Toch vindt de scribent niet dat De Ligt helemaal vrijuit gaat. "Zijn armen steken altijd uit en bevinden zich nooit op de juiste plaats." Ook volgens Eurosport was Bernardeschi de zwakste man aan de kant van Juventus: de Italiaans international krijgt een vier. Een vijf is ook het rapportcijfer van Calciomercato voor De Ligt. "Hij overtuigt amper, maar is ook erg ongelukkig", schrijft de populaire Italiaanse website, die de strafschop die De Ligt tegen kreeg 'twijfelachtig' noemt. Notitie verdient dat de voormalig Ajacied bij zowel Goal en Eurosport na Bernardeschi de laagst beoordeelde speler van Juventus is; Calciomercato geeft behalve De Ligt ook Bernardeschi een vijf.

Ook het Romeinse Il Messaggero is van mening dat De Ligt en Bernardeschi de twee dissonanten bij Juventus waren. Beiden krijgen bij het spelersrapport een 4,5; alle andere spelers van Juventus komen er van af met voldoendes. Il Messaggero heeft als een van de weinige Italiaanse media ook oog voor het zwakke uitverdedigen van De Ligt helemaal aan het begin van de wedstrijd. De twintigjarige stopper kreeg de bal tot tweemaal toe niet goed weg, waarna hij bij een afstandsschot van Zan Majer gered moest worden door doelman Wojciech Szczesny. "Inaccuraat en ongelukkig", zijn de woorden van de scribent om het spel van De Ligt verder te omschrijven. Volgens Sarri was de handsbal van De Ligt zwaar gestraft, zo zei de trainer van Juventus na afloop tegenover de Italiaanse pers. "Vanaf de bank zag het er niet bewust uit. Zijn arm zat dicht bij zijn lichaam en de bal werd ook nog van richting veranderd. Maar met de nieuwe regels is het voor verdedigers lastig om te bal te vermijden."