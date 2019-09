'Portugese NOS': 'Marcel Keizer staat voor vertrek bij Sporting Portugal'

De wegen van Marcel Keizer en Sporting Portugal scheiden mogelijk.

RTP , de landelijke publieke televisie- en radiozender van Portugal, verzekert dat de club uit Lissabon de continuiteit van de trainer wikt en weegt. Het bestuur van Sporting zou zich niet alleen zorgen maken over de wisselvallige resultaten van os Leoes .

RTP stelt dat Sporting verwacht had dat Keizer al attractief én efficiënt voetbal in het team zou hebben geïntroduceerd en dat daar nog geen sprake van is. De strijd om de Portugese Super Cup werd met liefst 5-0 verloren van stadsgenoot . De eerste vier competitiewedstrijden resulteerden in zeven punten: twee zeges, een remise en een nederlaag.

Lees beneden verder

Keizer, vijftig jaar, werd in oktober vorig jaar aangesteld als opvolger van José Peseiro, die zijn conge kreeg. Dat gebeurde overigens op een moment dat de achterstand op koploper slechts twee punten bedroeg en men in de groepsfase van de nog steeds uitzicht had op overwintering in Europa. Keizer tekende vervolgens tot de zomer van 2021.

Onder leiding van Keizer eindigde Sporting afgelopen seizoen als derde. De club uit Lissabon won wél de Taça da Liga en de Taça da Portugal, beide keren na strafschoppen tegen FC Porto.

Na de interlandperiode wacht Sporting een uitduel met Boavista. De club uit Lissabon speelt in de groepsfase van de Europa League tegen , Rosenborg BK en LASK Linz.