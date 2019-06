Portugese bondscoach wijzigt opstelling tegen Nederland op drie plekken

Portugal begint zondagavond aan de finale van de Nations League tegen Nederland zonder Rúben Neves en João Félix (foto).

Eerstgenoemde wordt vervangen door Danilo, terwijl Gonçalo Guedes de voorkeur krijgt boven toptalent Félix. Ook Pepe is niet van de partij tegen Nederland. De ervaren verdediger liep tegen Zwitserland (3-1 winst) een gebroken schouderblad op en is maanden uit de roulatie. José Fonté is zoals verwacht zijn vervanger.



Féix maakte tegen de Zwitsers zijn debuut voor Portugal, maar maakte geen sterke indruk. Portugese media hadden daarom al verwacht dat de aanvaller van , die gelinkt wordt aan diverse Europese topclubs, vervangen zou worden door bondscoach Fernando . Dyego Sousa werd genoemd als zijn vervanger, maar de keuzeheer opteert voor Guedes van .



Sterspeler Cristiano Ronaldo begint uiteraard in de basisopstelling van de Portugezen. De aanvaller van , die zijn ploeg met drie doelpunten aan de zege hielp tegen Zwitserland, begint in Estádio do Dragão in Porto als aanvoerder aan zijn 158e interland.



Opstelling: Rui Patrício; Semedo, Fonte, Rúben Dias, Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes, William Carvalho, Bernardo Silva; Guedes, Cristiano Ronaldo.