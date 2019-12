Politie grijpt in bij onrust na verloren bekerduel FC Twente

Na de onderlinge bekerwedstrijd is er onrust ontstaan tussen supporters van FC Twente en Go Ahead Eagles, zo melden regionale media.

Supporters waren rijen dik aan het wachten bij de hoofdingang van het stadion. De politie moest ingrijpen om de rust weer terug te laten keren en de ME bewaakt de hoofdingang.

verloor voor eigen publiek met 2-5 van , de nummer zes van . Ook dertien maanden geleden stuntte de Deventer club in het bekertoernooi tegen de Tukkers. Het werd toentertijd 0-1 in Enschede.

"Een heel zware avond", vertelde Gonzalo García García aan FOX Sports. "Weer verliezen we met vijf tegendoelpunten in een thuiswedstrijd. Normaal betekent dat dat je bent weggespeeld en volop kansen hebt weggegeven, maar dat had Go Ahead niet eens nodig."

"Ik vind dat mijn spelers alles hebben gegeven, maar we hadden pech met schoten op de paal en de lat. Ook had hun keeper een paar goede reddingen."

Het is na de 2-5 nederlaag tegen Go Ahead onrustig voor de deur van de Grolsch Veste waar de ME een linie heeft opgetrokken. pic.twitter.com/RcxdTpkDNP — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) December 17, 2019

Natuurlijk maken we zelf de fouten, maar het lijkt er nu op dat elke fout die wij maken een tegendoelpunt oplevert in onze wedstrijden", benadrukte de oefenmeester van FC Twente.

"Dat is de fase waarin we zitten, blijkbaar. Ik leef echt mee met mijn spelers, want ze hebben zo hard geknokt. We waren echt een team. Dit doet mij natuurlijk ook pijn."

García García denkt niet aan opstappen. "Ik doe er alles aan en leg er veel energie in. Natuurlijk maak ik me zorgen, maar ik vind niet dat mijn positie onder druk staat. We staan er nog steeds goed voor in de en de jongens geloven er ook nog in."

Wout Brama sprak na afloop over 'een drama'. "Het was echt dramatisch vandaag. We zitten in een moeilijke fase, dat is bekend. Dan moet je vooral hard blijven werken en hopen op een ommekeer."

"Crisis? Bij een club als FC Twente komt er druk als je verliest, maar we moeten nu juist als team bij elkaar blijven."