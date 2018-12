Politie brengt bezoek aan geflopte recordaankoop Anthony Limbombe

De Belgische en Franse justitie nemen de zomerse transfer van Anthony Limbombe onder de loep, zo schrijft l'Équipe zondag.

De aanvaller maakte de overstap van Club Brugge naar Nantes en werd met een geschatte transfersom van acht à tien miljoen euro de duurste aankoop ooit van de club uit de Ligue 1. Er zouden inmiddels vermoedens bestaan dat er is gefraudeerd met de transfer.

Op 5 november werd Limbombe gesommeerd tot een bezoek aan de gerechtelijke politie in Nantes, schrijft het sportblad. Daar werd de voormalig aanvaller van NEC uitgehoord over zijn opvallende deal met zaakwaarnemer Mogi Bayat. Tijdens de onderhandelingen met Nantes werd een akkoord bereikt over een tekenbonus van drie miljoen euro voor Limbombe, waarvan de helft rechtstreeks in de zakken van Bayat belandde.



Daarmee zouden Limbombe en zijn makelaar hebben gepoogd de Franse wet te omzeilen. In Frankrijk mogen zaakwaarnemers maximaal tien procent van een transfervergoeding ontvangen, maar het ging in dit geval dus om een deel van de tekenbonus. Bayat onderhoudt een goede relatie met Waldemar Kita, de voorzitter van Nantes: de twee sloten in de afgelopen jaren samen een aantal deals. Bayat en Kita zouden onderling een regeling hebben getroffen rond de transfer van Limbombe, al ontkent de preses van Nantes dat.



"Vanuit onze kant werd geen bonus uitgekeerd. We weten alleen dat we een bepaalde prijs hebben betaald voor hem. We hoeven dat bedrag niet te rechtvaardigen", aldus Kita. Intussen wordt alweer gespeculeerd over een vertrek van Limbombe, want in de Ligue 1 weet de Belg geen potten te breken. De recordaankoop van Nantes, die tussen 2014 en 2016 tot 21 treffers kwam voor NEC in 65 duels, heeft in Frankrijk enkel een assist afgeleverd in twaalf optredens.