Poldervaart stapt per direct op bij Excelsior: "De club is het belangrijkste"

Excelsior moet het in de beslissende fase van het seizoen stellen zonder hoofdtrainer Adrie Poldervaart. Hij heeft zijn ontslag per direct ingediend.

De 48-jarige hoofdtrainer was bezig aan zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijke en hij heeft zijn conclusies getrokken nu de Kralingers steeds verder afzakken richting de rode streep. Na de 1-2 nederlaag tegen hekkensluiter heeft hij de handdoek in de ring gegooid. "De reden is dat ik de groep naar mijn idee en gevoel niet meer kan raken", laat hij weten via de officiële kanalen van de club.

Hij is van mening dat de club gebaat is bij een frisse wind. "Het clubbelang staat nu voorop en daarom heb ik besloten om mijn contract in te leveren. is het belangrijkste", betoogt de oefenmeester, die op begrip kan rekenen van de clubleiding. "Wij respecteren de keuze van Adrie’’, reageert algemeen directeur Ferry de Haan. "Het tekent hem dat hij deze keuze in het belang van Excelsior heeft gemaakt. De club heeft in zijn ogen nu iemand anders nodig. Wij vinden dit vooral ook een persoonlijk drama voor Adrie."

De bestuurder signaleert tegelijkertijd dat de ploeg woensdagavond door de ondergrens zakte. "Ik ga er vanuit dat een ieder beseft dat het niet kan zoals we gisteren voor de dag kwamen en dat het echt anders moet willen wij het eredivisieschap veiligstellen", besluit De Haan. André Hoekstra neemt voorlopig de honneurs waar op de trainingen en de club gaat zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing voor de rest van het seizoen.

Poldervaart weet nog niet wat hij nu gaat doen. In ieder geval wenst hij de club het beste. "Ik hoop dat het in het vervolg van het seizoen beter gaat met iemand anders voor de groep. Qua inzet en beleving kan ik mijzelf geen verwijten maken, over de keuzes die ik gemaakt heb gedurende het seizoen ga ik de komende tijd nog maar eens goed nadenken.” Excelsior staat op plek vijftien met slechts een punt meer dan en . NAC Breda is de Kralingers tot op vijf punten genaderd.