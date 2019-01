Polak is er ziek van: "Die klap ben ik nog aan het verwerken"

Sjaak Polak, trainer van SJC, baalt dat hij is afgewezen voor de cursus Coach Betaald Voetbal van de KNVB.

Deze week maakte de bond bekend wie er is toegelaten tot de cursus. Onder anderen Dirk Kuyt en John Heitinga krijgen de kans om stappen te zetten in hun trainersloopbaan, maar Polak dus niet. De 42-jarige oud-prof van onder meer ADO Den Haag en Sparta Rotterdam is echter strijdlustig.



"Dat vind ik echt heel jammer. Ik ben niet zielig en ze denken misschien: Sjaak geeft op... Nou, ik geef nooit op", zegt de oefenmeester in gesprek met Omroep West. De mededeling kwam voor Polak als een behoorlijke klap. "Tuurlijk. En die klap ben ik nog aan het verwerken. Als je toegelaten wordt, kan je je echt doorontwikkelen. Er gaan meer deuren open."



"Je kan bijvoorbeeld assistent worden bij een betaald voetbalclub. Maar ik ben Sjaak, en ik moet blijkbaar harder knokken voor zo'n plekje." Polak maakte in november bekend dat hij na dit seizoen weg zou gaan bij de Noordwijkse derdedivisionist. De club wilde meer met de jeugd gaan doen bij het eerste, een besluit waar Polak tegen ageerde.



Twee maanden later blijkt dat de club tóch een ander pad kiest. "Het was ineens omgedraaid. De club maakt een keuze en ik heb dat ook gedaan. En ja, daar heb ik spijt van. Ik vind het jammer om deze groep te verlaten. Dat meen ik echt. Ik heb een goede band met de jongens, we trainen goed en de onderlinge verstandhoudingen zijn goed. Maar ik hoop dat er nog een mooie uitdaging komt."