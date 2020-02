Polak deelt anekdote: "Ik sta achter hem en zie zijn kringspier kleiner worden"

Sjaak Polak heeft onlangs de biografie Even Serieus op de markt gebracht.

Het boek van schrijver Rick van Leeuwen gaat in op de lastige jeugd van de voormalig prof, maar ook over onder meer de kleedkamerhumor van de oud-verdediger.

Bij Jinek vertelt Polak dat hij samen met Ricky van den Bergh Anthony Obodai eens flink te grazen had genomen bij .

"Hij kwam van af en kwam naar Sparta. Hij was 1.60 en was een hele goede jongen, maar hij liep altijd poedelnaakt door de gang heen, omdat hij een fantastisch lichaam had."

"Hij zei altijd: I am the king. Op een gegeven moment zei ik: nu moet je ophouden, want je bent maar een smurf", memoreert Polak in gesprek met presentatrice Eva Jinek.

"Hij liep een keer weer in zijn nakie naar de massagetafel. Mijn maatje stond bij de deur en we keken elkaar aan. Ik zeg: ja. Hij zei: nee. Ik zeg: jawel! Dus ik zeg: Rick, pak 'm beet en dan gaan we aan de slag."

"Rick duikt onder die tafel, pakt zijn armen beet en zet zijn voet zo onder aan die tafel. We hadden een paar rollen tapes en toen hebben we hem vastgebonden."

"Ik liep heel rustig naar de medische kast en haal er een spatel uit. Toen vergat ik nog wat. Dus ik pak wat red hot uit een pot. Dat is een best pittige balsem..."

"En ik sta achter hem en ik kijk zo zijn kringspier in. Ik sta klaar en ik zie 'm kleiner worden", lacht Polak. "Dus ik zeg op een gegeven moment: ontspan nou even. Dus ik bleef wachten totdat hij ontspande."

"Ik sloeg zo de spatel op zijn stuitje en toen kneep-ie 'm weer. Ik moest weer wachten. Uiteindelijk ontspande hij en ik haal 'm zo, via zijn bilnaad en zijn balzak, naar beneden."

"Dat vond hij niet leuk. Het mooiste, Eva: hij dacht dat-ie klaar was. Maar het was mooi weer, 26 of 27 graden, mooi zonnetje. Toen hebben we besloten hem op de middenstip neer te zetten. Fantastisch, dat is humor", besluit Polak.